Spor Beşiktaş efsanesinden dikkat çeken yorum "Gördüklerimin arasında en iyisi"
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Beşiktaş efsanesinden dikkat çeken yorum: "Gördüklerimin arasında en iyisi"

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden biri olan Feyyaz Uçar, siyah beyazlıların Gaziantep ile oynadığı karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş efsanesinden dikkat çeken yorum: Gördüklerimin arasında en iyisi
Beşiktaş, Dünya Kupası sonrasındaki ilk lig maçında Gaziantep'e konuk oldu.

Beşiktaş'ın Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından futbol yorumcusu Feyyaz Uçar, Masuaku hakkında olumlu açıklamalar yaptı.

Siyah beyazlıların transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı oyuncu için konuşan Uçar, "Masuaku, Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol beki" ifadesini kullandı.

  • Masuaku, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı.

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