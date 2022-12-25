Beşiktaş efsanesinden dikkat çeken yorum: "Gördüklerimin arasında en iyisi"

Beşiktaş'ın Gaziantep ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından futbol yorumcusu Feyyaz Uçar, Masuaku hakkında olumlu açıklamalar yaptı.
Siyah beyazlıların transfer döneminde kiralık olarak renklerine bağladığı oyuncu için konuşan Uçar, "Masuaku, Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sol beki" ifadesini kullandı.
- Masuaku, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılmıştı.
🔴⚫ Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş ⚫⚪
💬 "Masuaku, sol tarafı hareketlendiren bir oyuncu. Top ayağına geldiğinde zeka ve yetenek görüyorsun."
💬 "Figueiredo'nun çıkması Beşiktaş adına şans oldu."
🗣️ Güntekin Onay & Feyyaz Uçar | #beINSüperLig pic.twitter.com/RYHgCrkEl0
🔴⚫ Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş ⚫⚪