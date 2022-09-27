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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde konuk ekibin taraftarı olacak mı?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi mücadelesi öncesinde flaş bir karar alındı. İki takım arasındaki bu kritik karşılaşmaya konuk ekip Fenerbahçe'nin taraftarlarının alınmayacağı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde konuk ekibin taraftarı olacak mı?
Vodafone Park deplasman tribünü.

Süper Lig'in 8'inci haftasında 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sarı-laciverti taraftarlar yer almayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Sezon başında TFF'den yapılan açıklamada, deplasman yasağının kaldırıldığı belirtilmesine rağmen 3 büyükler arasındaki maçlar için "Ev sahibi kulüplerin, misafir takımın yazılı onayı ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı ile, en fazla olan misafir takım seyirci kapasitesi 0’a çıkartılmıştır. Ev sahibi kulüplerin, stadyum oturma kapasitesinin en az %5’i oranında misafir takım seyircileri için yer ayırma zorunluluğu devam edecektir. Buna ilaveten, iki kulübün anlaşması ve İl veya İlçe Spor Güvenlik Kurulları’nın uygun görmesi halinde, misafir takım tribünleri, ev sahibi kulüpler tarafından kullanılabilecektir" denilmişti.

Yapılan görüşmelerde, İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe taraftarlarının deplasmana gitmemesini uygun görürken, kulüpler de bu doğrultuda anlaşma sağladı. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe deplasmanına da Beşiktaş taraftarının alınmaması bekleniyor.

Vadofone Park'ta saat 20.00'de oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Kulübü'nden karşılaşmanın biletleri hakkında yapılan açıklamada, "Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır" denildi.

Beşiktaş - Fenerbahçe marşılaşması için alınan İl Güvenlik Kurulu Kararları şu şekilde;

  • - Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.
  • - 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.
  • - Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.
  • - Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.
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