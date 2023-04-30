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ÖZET | Beşiktaş-Galatasaray: 3-1

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Galatasaray 20. dakikada Icardi ile öne geçerken, Beşiktaş ise 35'te Saiss, 58'de Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'ın golleriyle 3-1 üstünlük sağladı. Beşiktaş-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi
20:50 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinçleri

Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği haftada bu kritik mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı. Galatasaray 20. dakikada Icardi ile öne geçerken, Beşiktaş ise 35'te Saiss, 58'de Hadziahmetovic ve 90+3. dakikada Aboubakar'ın golleriyle 3-1 üstünlük sağladı.


Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 65'e yükseltti. Galatasaray ise 70 puanda kaldı. Ligde oluşan puan durumunda Galatasaray 70 puan ile zirvede, Fenerbahçe 67 puanla ikinci sırada, Beşiktaş ise 65 puanla üçüncü sırada yer aldı. Gelecek hafta Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray ise sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


Beşiktaş-Galatasaray maçının özeti

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira'nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim'den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun'un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku'nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

53. dakikada Salih Uçan'ın sağdan ortasında Aboubakar'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, yere de çarpan top yandan auta çıktı.

55. dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında Aboubakar'ın penaltı noktası civarında bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.

58. dakikada Beşiktaş ikinci golü kaydetti. Oliveira'nın ceza sahası önünde kaptırdığı topu kontrol eden ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak sol direğe çarparak ağlarla buluştu: 2-1

87. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

90 3. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta Rosier'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan ve çaprazdan ceza sahasına giren Aboubakar, Nelsson'dan sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.


Beşiktaş-Galatasaray maç özeti



#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
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