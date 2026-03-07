Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek ve maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak. BJK - GS beIN Sporst 1 canlı yayın linki haberimizde.