Beşiktaş - Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İşte yayın bilgileri...

19:157/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Beşiktaş Süper Lig'in 25. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk ediyor.

Beşiktaş - Galatasaray derbisi canlı izle! Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında dev derbi bu akşam (7 Mart 2026 Cumartesi) saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Beşiktaş - Galatasaray maçı beIN Sports 1'den şifreli olarak naklen yayınlanacak. Goller, skor, ilk 11'ler ve anlık gelişmeler Yenişafak Spor'da...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek ve maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak. BJK - GS beIN Sporst 1 canlı yayın linki haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Galatasaray maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek ve maç beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI SKOR

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Galatasaray maçı canlı anlatımı için

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY CANLI İZLE

Beşiktaş - Galatasaray canlı izleme linki için

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN

Beın sports canlı yayın ekranı için

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU





