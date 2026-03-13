Yeni Şafak
Beşiktaş Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

17:0413/03/2026, Cuma
AA
Beşiktaşlı oyuncular Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaşlı oyuncular Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Siyah-beyazlı oyuncuların kondisyon ve taktik çalıştıkları belirtilirken, antrenmanın ısınma koşuları ve pas çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla tamamlandığı kaydedildi.

Beşiktaş, yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da kalkacak özel uçakla Ankara'ya hareket edecek.



#Beşiktaş
#Süper Lig
#Gençlerbirliği
