Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00’da Göztepe’yi konuk edecek. Müsabakada hakem Alper Akarsu düdük çalacak. Akarsu’nun yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Bahtiyar Birinci yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.





Beşiktaş-Göztepe maçında VAR olarak kim görev yapacak?

İki ekip arasındaki maçın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR’da ise Hakan Yemişken eşlik edecek.





Immobile'nin tedavisi tamamlandı

Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve RAMS Başakşehir müsabakalarında forma giyemeyen Ciro Immobile'nin tedavisi tamamlandı. Son iki antrenmanda takımla çalışan golcü futbolcunun yarın maç kadrosunda yer alması bekleniyor. İtalyan oyuncu, bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde çıktığı 10 maçta 8 gol kaydetti. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi, Göztepe maçında forma giyemeyecek.





3 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte üçer sarı kartı olan Mert Günok, Al Musrati ve Ciro Immobile, yarın kart görmeleri durumunda 14. haftada Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.















