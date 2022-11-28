Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisi

Süper Lig'e 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, çalışmaların dozajını artırdı. Günde çift idmanla oyuncularını Süper Lig'e hazırlayan teknik direktör Şenol Güneş, hem kondisyon hem de taktik üzerinde duruyor.

Taktiğe ağırlık veriliyor

Güneş'in idmanlarda oyuncularına kendi felsefesini aktarmak için verdiği çaba da dikkat çekiyor. Valerien İsmael döneminde kondisyon ağırlıklı idmanlar yapan siyah-beyazlılar, Güneş'in gelmesi ile taktik idmanlara ağırlık vermeye başladı. Deneyimli çalıştırıcı, idmanları sık sık kesiyor ve pozisyon pozisyon oyuncularına ne yapmaları gerektiğini anlatıyor.

Top bizde kalmalı

Beşiktaş'ın geride kalan maçlarda topa gerektiği kadar sahip olamadığını ve yeteri kadar pozisyon üretemediğini gören Şenol Güneş'in ilk çözmeye çalıştığı konulardan birisi de bu oldu. Güneş, oyuna hükmetmeleri ve 90 dakika sahanın her yerine hakim olmaları gerektiğini anlatıyor.

SPOR Şenol Güneş istediği transferi açıkladı



