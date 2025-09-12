Yeni Şafak
Beşiktaş Jota Silva'yı açıkladı

17:54 12/09/2025, Cuma
G: 12/09/2025, Cuma
Jota Silva - Başkan Serdal Adalı
Transfer döneminin son gününde Beşiktaş, Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest ekibinin Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.


Siyah-beyazlılar, Jota Silva’nın transferiyle ilgili, "Profesyonel futbolcu Jota Silva’nın 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Nottingham Forest ile anlaşmaya varılmıştır. Jota Silva’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz sezon Nottingham Forest formasıyla 37 maçın 8'ine ilk 11'de çıkan Jota, 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.






