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Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan skandalın görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ın Karagümrük'le oynadığı maçta yaşanan hakem skandalının görüntüsü paylaşıldı. Yabancı kuralını bilmeyen 4. hakem Onur Özütoprak'ın siyah-beyazlı teknik heyetin oyuncu değişikliğine yaptığı müdahale net bir şekilde görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Karagümrük maçında yaşanan skandalın görüntüleri ortaya çıktı
Dördüncü hakemin Beşiktaş teknik heyetini yanlış bir şekilde yönlendirdiği an.

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımda Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesinin ardından yaşanan hakem skandalı ise maça damga vurdu.

Kırmızı kartın ardından mücadelenin 4. hakemi Onur Özütoprak, Beşiktaş teknik heyetine sahada 3 yerli oyuncunun olması gerektiğini belirterek, siyah-beyazlıların oyuncu değişikliğine müdahalede bulundu.

Bunun üzerine teknik direktör Sergen Yalçın, Alex Teixeira'yı oyundan alarak Necip Uysal'ı sahaya sürdü.

Halbuki yeni yabancı kuralına göre takımlar sahada en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Yerli futbolcu sayısına ilişkin ise herhangi bir koşul bulunmuyor.

"Hakem kuralı bilmiyor"

Hakem Onur Özütoprak, yabancı kuralını yanlış uygulattığı için tepki çekti. Maçın ardından konuşan Sergen Yalçın, "4. hakem kuralı bilmiyor. 4. hakem bize bir yerli oyuncu sokmamızı söyledi. Hakemi zan altında bırakmak istemiyorum ama kuralı bilmiyor" dedi.

Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı
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Sergen Yalçın: Dördüncü hakem bizi kandırdı

Skandalın en net görüntüsü

Gazeteci Çağdaş Sevinç, Beşiktaş-Karagümrük maçının 4. hakemi Onur Özütoprak'ın oyuncu değişikliğine yaptığı skandal müdahalenin en ne görüntüsünü paylaştı.

Tribünden çekilen görüntüde hakemin Beşiktaş teknik heyetine net bir şekilde '3' işareti yaptığı görülüyor.

İşte o anlar:

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