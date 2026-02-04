Yeni Şafak
Beşiktaş Kocaelispor'a hazır

14:284/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Yeni transfer Olaitan da idmanda yer aldı.
Yeni transfer Olaitan da idmanda yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları sona erdi.


Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Junior Olaitan'ın katıldığı belirtildi.


Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idmanın, duran top çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.


Beşiktaş, yarın saat 18.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.





#Beşiktaş
#Junior Olaitan
#Kocaelispor
