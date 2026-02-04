Yeni Şafak
Beşiktaş'ın yeni golcüsü İstanbul'da

14:214/02/2026, Çarşamba
AA
Hyeon-Gyu Oh, kulüp yetkilileriyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda Güney Koreli santrfor Hyeon-Gyu Oh ve kulübü Genk ile prensip anlaşmasına vardı ve oyuncuyu İstanbul'a getirdi.


İstanbul Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri karşıladı.


Siyah-beyazlı kulübün transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Hyeon-gyu Oh ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KAP bildirimi yapıldı

Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.


Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeon-gyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


Son olarak Belçika temsilcisi Genk'te forma giyen Güney Koreli oyuncu, 32 maçta 10 gol kaydetti.








