Beşiktaş Kulübü yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği kongrede eski yöneticilerden Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı ile son seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay, 7,5 yıllık Fikret Orman döneminin ardından siyah-beyazlı kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilecek kongre saat 10.30'da başlayacak. Genel kurulda, toplantı başkanlık divanı seçiminin ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Başkan adaylarının programlarını takdimleri sonrası seçime geçilecek.

Başkan adayı Serdal Adalı'dan Quaresma açıklaması: Beşiktaş'a ancak antrenör olarak döner Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olan Serdal Adalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kendisinin Fikret Orman yönetiminin devamı olduğu söylemlerinin yanlış olduğunu söyleyen Adalı, "Ben kimsenin devamı değilim. Bir kere bu söylemler, mevcut yönetime karşı bir ayıptır. Ben Beşiktaş’a Fikret Orman’la gelmedim. Bizim öncelikle camiayı tek yumruk haline getirmemiz lazım. Yönetim taraftardan, taraftardan camiadan koptu. Birbirimizle uğraşmaktan dışarıyla ilgilenemedik. Dağınıklık var ve bunu toparlamak lazım" dedi. Adalı, Çebi ile ortak listede seçime girip girmeyeceği konusunda ise "Birleşme için geç kaldık" ifadelerini kullandı.“İhtiyaç olduğunda geldim”Zamanında Fikret Orman’a muhalif olduğunu da hatırlatan Serdal Adalı, “Fikret Orman’a muhaliftim ama bunu göz önünde yapmadım. Her zaman aradım, söyledim. Yanlış olduğunda, yanlış yaptığını söyledim, doğru olduğunda da tebrik ettim. Bana görev düştüğünde de geldim yönetime girdim. Beşiktaş’ın iyi olacağına inanırsam herkesle birleşirim. Pazar günü seçim var ve pazartesi günü ödemeler var. Biz bütün bunların hazırlığını yaptık. Bütün adaylar bunu biliyor. Hala bu ödemelerin planlarını yapıyoruz. Kulübün ödemeleriyle ilgileniyoruz. Çünkü şu anda da yönetimdeyiz” diye konuştu.“Ocakta transfer yapacağız”Mevcut mali tabloyu düzenlemek için gereken çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekleyen Serdal Adalı, “Göreve gelmemiz halinde, ocak ayında transfer yapmak için çalışmalarımız olacak. Bir tane santrfor almak istiyoruz. Orta sahaya da bir takviye yapabiliriz. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Seçim sürecinde futbol takımı üzerinden siyaset yapmayı doğru bulmuyorum. Bu takım iyi gidecek. Son haftada alınan galibiyette umut veren bir görüntü oluştu. İyi bir kadro var. Sonuçta transfer döneminde de Avrupa’nın 3. liglerinden futbolcu transfer etmedik. Milli takımlarında oynayan futbolcuları aldık, kalitelerinden eminim. Bu takımın şampiyonluk şansı var. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimizle aramızda 3, 4 puan fark var. Futbola bir bütçe yaptık ve transferleri de bu doğrultuda yaptık. Bütçeye zarar vermeden devre arasında transfer yapacağız. Sezon başında santrfor almak için son ana kadar görüşme yaptık. Aboubakar’ın da ismi listedeydi ancak uzun süre antrenman dahi yapmamıştı ve riske giremedik. Kaldı ki ben transfer işinde en iyisiyim. Gider alır gelirim. Bu sene yapılan transferler Ali Naibi’nin scout ekibiyle yaptığı transferler. 5-6 ay izlenmiş, takip edilmiş ve hoca onayı alınmış transferler. Tyler Boyd konusunda da çok umutluyum. 7 hafta geride kaldı. Tabii ki sistem değişikliği nedeniyle bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Takımın buna alışacağını biliyordum. Diğer takımlarda da durum ayrı. Çok transferle başarı gelecek diye de bir şey yok” açıklamasını yaptı.“6 ay çalıştım diye ben mi suçlanacağım”Yönetime girmeden önce Fikret Orman’la bir araya geldiklerini hatırlatan Serdal Adalı, “Kendisiyle mali sıkıntılar konusunda hemfikirdik. Başkan ‘Dışarıda bekleme, gel bizimle mücadele et’ dedi. O dönemde ben de ‘Takım kötü gitsin, bir şey olsun’ diye bekleyecek değildim. Mali durumların bu noktalara geleceğini biliyordum. Belki yönetim dışında kalsam bugün daha avantajlı olabilirdim. 6 ay çalıştım diye insanlar beni suçlayacak değil. Beşiktaş’ın ihtiyacı olduğunda gelmişim. 6 ay çalışan mı yoksa 6,5 sene çalışan mı yönetimin devamıdır? Bu algı değişik bir hal aldı. Pazar günü seçim var ve pazartesi günü ödemeler var. Önceliğimiz birlik ve beraberliği sağlamak. Parayı buluruz, iç huzuru bulmak hepsinden önemli. Başarı geldiği zaman her şey oluyor ama iç huzura ulaşmak o kadar kolay değil” diyerek sözlerini sürdürdü.“Hata görürsem gereğini yaparım”Geçmişten hesap sorup sormayacağı konusuyla ilgili konuşmasına devam eden Serdal Adalı, “Hesap sorma işini 10 senedir dinliyoruz. Başkan olduktan sonra, geçmişteki 7 seneyi, içinde bulunduğum dönem de dahil olmak üzere inceleteceğim. Bunu gelen bütün başkanlar yapmıştır. Kimsenin de bundan korkusu yok. Kendi dönemim dahil inceleteceğim. Kimin bir hatasını görürsem, gereğini yaparım. Taraftar yeri geldiğinde simit ayran yiyip, 1 hafta para biriktirip maça geliyor. Diğer tarafta bu para har vurup harman savrulamaz” dedi. Beşiktaş’ın 6,5 milyar TL’lik ipoteğiyle ilgili de konuşan Adalı, “Öncelikle gelir kalemlerini artırmamız gerekiyor. Sponsorlarla bir araya gelerek toplantı yapacağız ve ödemelerde bir artış talep edeceğiz. Başka kaynaklardan da para bulacağız. Bu işler artık zengin başkanla falan olmuyor. Kulübün verdiği ipotek de çok önemli değil. Siz bankaya ödemenizi yaptığınız sürece ipotek kalkar. Bugün 2’ye aldığınız şey için bankalar sizden 4 liralık ipotek ister. İpoteğin 6,5 ya da 13 olmasının bu nedenle bir önemi yok. Bunun yanında Beşiktaş’a yeni varlıklar kazandırmamız gerekiyor. Rahmetli Süleyman Seba’nın Fulya’nın tapusunu alması gibi varlıklar kazandırmalıyız. Ümraniye’nin tapusunu almak için çalışacağız. Ayrıca özkaynağa dönmeden bu giderleri düşüremeyiz” dedi.“Kulübe verdiğim parayla Ümraniye’yi yaptırıyorum”Projeleriyle ilgili olarak da konuşan Adalı, “Ne ben ne de diğer adayların 1 hafta içinde şunu yapacağım, bunu yapacağım deme şansı yok. Özkaynağa dönüş en büyük projemiz olacak. Ümraniye’de Beşiktaş Akademisi’nin inşaatına başladık. 2 hafta önce başladık ve altyapının komple konaklayacağı bir yer yapıyoruz. Akademiyi inşallah bu sene bitireceğiz. Bildiğiniz gibi kulübe daha önce verdiğim bir meblağ vardı. Ben dolar olarak vermiştim ve sonra bu para TL’ye çevrildi. Şu anda 6.7 milyon TL alacağım var. O dönemde verdiğim rakam 6.7 milyon dolardı. Bu parayı bir gün olsun sormadım. Son olarak başkanla konuştum ve bu alacağım rakamla Ümraniye’yi yaptıracağımı söyledim. Futbol akademisinin inşaatını bu parayla yaptırıyoruz. Eğer seçimi kazanamazsam yine de bu akademiyi yaptıracağım” diyerek Ümraniye’deki altyapı projesinin başladığını ifade etti.“Efendi kulübüz ama kimseye de hakkımızı yedirmeyiz”Beşiktaş’ın haksızlığa uğradığında zaman zaman sessiz kalınan anlar olduğunu da sözlerine ekleyen Adalı, “Biz efendiliği savunan bir kulübüz. Yaygara kopararak bir şey elde etme derdimiz hiçbir zaman olmadı. Ama bu, Beşiktaş’ın hakkını yedireceğimiz anlamına gelmez. Geçmişte sessiz kalındığı zamanlar oldu ama biz sessiz kalmayız” dedi. Aynı zamandı Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı da olan Adalı, Beşiktaş Başkanı olması halinde TJK Başkanlığı’nı bırakmasını gerektiren bir durum olmadığını da sözlerine ekledi. Kulüp bütçesinden her yıl 10 milyon Dolar’ın amatör branşlara aktarıldığını ifade eden Serdal Adalı, “Bugün biriken borçların içinde geliri olmayan ama her yıl 10 milyon Dolar gideri olan amatör şubeler de var. Yeni çıkan kanunla şubeleri döndürmeye çalışıyoruz. Ancak şunu da söyleyelim, amatör branşlar olmazsa olmazımız. Bu sene bütçeleri azaltmak zorunda kaldık. Akademiyi yaptıktan sonra buraya harcama yaptığımız takdirde, 5 sene sonra çok farklı bir Beşiktaş izleriz. Profesyonelleşmeye çok önem veriyorum ve bunu devam ettireceğim. Başkanla çalışanlar ayrılmak isteyebilirler ama bu yapıyı bozmayacağız. Bunun başında da futbol geliyor. Altyapıya genç bir arkadaşımızı getirdik. Futbolun içinden gelen insanların futbolu yönetmesine katılıyorum. Kimimiz inşaatçı, kimimiz doktor, kimimiz eğitimci. Kulübü yönetmekle futbolu yönetmek ayrı şeyler. ‘Bu sorumluluğu alırım’ diyen kulübün efsanelerinden birisiyle çalışırız. Yönetimde eski bir futbolcuya yer vermek istiyoruz” diye konuştu.“Quaresma ancak antrenör olarak döner”Beşiktaş’ta forma giyen futbolculara şu ana kadar herhangi bir teklif olmadığını söyleyerek sözlerini sürdüren Serdal Adalı, Quaresma’nın takımdan ayrılışına da açıklık getirdi. Ricardo’yu çok sevdiğini söyleyen Adalı, “Beşiktaş’a gelmeden önce de hayranıydım, geldikten sonra da. Yöneticilik dönemimde kendi çocuğumdan çok onunla ilgilendim. Önceki yönetim kendisini hak etmediği şekilde yolladı. Hatta havalimanından ben uğurladım. Nasıl getirdiysek öyle göndermemiz gerekiyordu. Bir süre sonra geri döndü. Şampiyonlukta da faydalı oldu. Geçen sene eşim rahatsızlandığında ziyarete gelmişti. O dönemde bana ‘Eşim Türkiye’de kalmak istemiyor, takım bulursam ya da siz bulursanız gitmek istiyorum’ dedi. Ben de kendisine devre arasında olmaz, yerine adam almamız lazım, gideceksen sezon sonunda git dedim. Duydum ki karısı eşyaları bile toplamış. Ama son gün geldi ve kalmak istediğini söyledi. Sezon bittikten sonra da bir gideceğim, bir kalacağım demeye başladı. Biz de kendisine ‘Sen gidecekmiş gibi program yapıyoruz’ dedik, ‘tamam’ dedi. Kamp başladığında kulüp bulamamıştı. Riva’da kampa katıydı. Yerine birilerini almamız gerekiyor ama onu göndermeden de alamayız. Yönetim olarak yolları ayırma kararı aldık. Bu karar alındığında transferin bitimine 1 hafta vardı. 6 ay boyunca talepler hep ondan geldi. Gittiğinde de hiçbir alacağı yoktu. Bugüne kadar talepler hep Quaresma’dan geldi. Haksız şekilde gitmesine ben müsaade etmezdim ama her zaman gitmek isteyen kendisi oldu. En büyük isteğim burada jübile yapmasıydı. Belki yine yaparız. Bundan sonra Beşiktaş’a gelirse de ancak antrenör olarak döner” açıklamasında bulundu.“Ben ve yöneticiler, verdikleri parayı istemeyecekler”Beşiktaş’ı tabana yaymak istediklerini söyleyen Serdal Adalı, “20 milyonluk camiayız ama 20 bin kongre üyemiz yok. Beşiktaş’ın üye sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Bu aynı zamanda kulüp için önemli bir gelir anlamına geliyor” diye konuştu. Beşiktaş taraftarının kulübe her zaman destek olduğunu söyleyen Adalı, “Eğer bizim parayı doğru kullandığımızı görürlerse destek olurlar. Ben ve yönetimde yer alacak arkadaşlar, kulübe verdikleri parayı geri istemeyecekler. Beşiktaş’a hizmet etmek, gönül işidir. Hizmet etmek isteyenlerin para pul aramaması lazım” diye konuştu. Adalı ayrıca yönetime kadın yönetici almak istediğini de sözlerine ekledi.“Fikret Orman’a bırakmaması için baskı yaptık”Konu Beşiktaş olduğu zaman kendisini hemen öne attığını söyleyen Serdal Adalı, “Başıma ne geldi ya da ne gelecek diye düşünmem” dedi. Başkan olması halinde Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olmak istemediğini de söyleyen Adalı, “Son dönemde özellikle Fikret Orman’a da vakıf başkanlığını bırakmasını söyledik. Başkan olursam, Kulüpler Birliği Başkanlığı için herhangi bir düşüncem olmaz” dedi. 3 aday yarışacak

Fikret Orman yönetiminin olağanüstü kongre kararı almasının ardından Beşiktaş Kulübünün başkanlığına 4 isim aday oldu.

Adaylığını ilk açıklayan isim siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı olurken, eski ikinci başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçime girme kararı aldı. Bir önceki seçimde Fikret Orman'ın rakibi olan Hürser Tekinoktay da başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden ve bir dönem Beşiktaş Belediye Başkanlığı da yapan İsmail Ünal ise adaylığını koymasına rağmen daha sonra yarıştan çekildi.

Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş’ta 20 Ekim’de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya kurmaylarıyla gelen Ahmet Nur Çebi, göreve gelmesi durumunda gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi. Pazar günü yapılacak olan seçim öncesinde dar bir vakitleri olduğunu söyleyen Çebi, bu nedenle sıkışık bir program uyguladıklarını ifade etti.Mayıs ayında genel kurulun 3 yıllığına seçtiği bir başkan olduğunu söyleyen Çebi, “Fikret Orman kendisine göre izah ettiği nedenlerle göreve devam etmeyeceğini beyan ederek, genel kuruldan 4 ay sonra olağanüstü seçimli genel kurul kararı almıştır. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bütün adaylar sıkışık bir program uygulamak durumunda kaldı. Herkesin seçim sürecinde değişik bir uygulaması olmuştur. Kimisi ziyaretlere bizatihi gitmiştir. Keşke biz de yapabilseydik. Burada derneklerle görüştüm ama Anadolu’ya gidemedim. Kendilerine de, seçilirsem bizzat gelip neler isteyeceğimizi söyleyeceğim. Burada nedenini anlayamadığım bir seçim oldu. Beşiktaş camiası ve genel kurul üyelerinden ricam, 20 Ekim’de gelip oy kullansınlar. Genel kuruldaki sayı, Beşiktaş’ın marka değerini yukarıya çıkaracak bir öneme sahiptir. Beşiktaş’ta bindirilmiş kıtalar var ifadeleri yıllardan beri süregeliyor. Ben bunu Beşiktaş’a yakıştırmıyorum. Böyle bir şey yok, bireysel oylar vardır. Başkalarına ait blok oylar varsa, gelin bunları bir şekilde çözelim. Birileri gelip ‘Benim şu kadar oyum var’ diyerek, genel kurul idaresine el koyduğu durumun olmadığını camiamız ispatlamalı. 19 yıldan bu yana birileri yönetimi bırakıyor, aynı mantıkta olan birileri bu göreve devam ediyor. Bizim dönemimizdeki başkanlığın da böyle olduğunu hissetmiş oluyor. Adaylarımızdan Serdal Adalı’nın da bu düzenin, bu yapının devamı olarak göreve talip olduğunu görüyoruz.Ben ise bu durumun tam tersi olarak camianın karşısına geliyorum. Yeni bir kongre, yeni bir düzen, devrim için gelmeyi planlıyorum Beşiktaş’a. Bu kadar mücadele etme isteğim ve hırsım, son 20 günden beri, kulübümüzde çalışan bazı insanların maalesef kendilerine göre aday tespit edip, destekleme kararı alması ve bunu hoş olmayan şekilde icra etmiş olmasıdır. Bu tür tavır ve davranışların beni daha çok istekli hale getirdiğini söylemeliyim. Hiçbir Beşiktaş çalışanı, kongrede birileri için çalışamaz. Oradaki birçok arkadaşımla 7 sene beraber çalıştım. Benim onları işten çıkaracağım söyleniyor. Ben oradayken niye çıkarmadım. Onlar emekçi insanlar. Yeri geldiğinde haklarını veremememin en büyük üzüntüsünü ben yaşadım. Fikret Orman, bana verdiği görevleri Beşiktaş sevgimle ve ona olan saygımla icra etmişimdir.‘Paralar nerede’ tezahüratı sonrasında Deniz Atalay’ın ‘Ahmet Nur Çebi’ye sorsunlar’ lafını gelsinler evet bana sorsunlar. Ben transferde görev yapmadım, Futbol A.Ş.’de görev yapmadım. Zor görevler yaptım ve bana bu görevleri veren Fikret Orman’a da teşekkür ediyorum. 6.5 yılın içerisi başarılarla dolu. Beraber çalıştığım arkadaşlarımla birlikte biz yaptık bunları. Önüme çıkacak olan kötü bir durum varsa, bunların da hesabını vermeye hazırım. Vicdanım çok rahat. Oluşan borçların benim dönemimde olduğunu belirten adaylarımız var. Hatta birisi benim 3 milyar TL borç takarak gittiğimi söylemiş birisi. Artık sosyal medyada, dengeli, Beşiktaş’a katkı veren tutumlara davet ediyorum” diye konuştu.“Hakkımı helal etmiyorum”Göreve gelmeleri halinde mali durumu toparlamak için gerekeni yapacaklarını söyleyen Çebi, “Burası bir kurum. İçinde her ne kadar 19 senedir yozlaştırılmaya çalışan değerlerimiz olsa dahi burası yine de bir kurum. Biz geldiğimizde manevi anlamda yozlaşmaya başlayan değerleri tekrar bu kuruma geri getirmek, benim birinci vazifem. Beşiktaş şampiyon olduysa, bu değerler sayesinde bizi birbirine bağladığı için oldu. Ben Beşiktaş’ın gelir ve giderleri arasındaki dengeyi pozitife çevirerek buraya geleceğim. Beşiktaş’la ilgili acı reçeteleri genel kurulla görüşeceğimi ve onların onaylarını alarak yola çıkacağımı, bu yolda yalnız yürümek istemediğimi, bu yolda bana destek olmalarını rica ediyorum. Dün beni çok acıtan bir olay yaşadım. Ben Şenol Hoca’yla ekip değilmişim. Bunu söyleyen, bana abi diyen, kendisine 6.5 yıl hizmet etmiş birisi için söylenecek bir şey değildi. Ama sürekli ben diyen birisinden biz demeyi beklemek yanlıştı. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Şampiyonluklarda geçen emeklerimi, oraya ortak etmemeye çalışması nedeniyle hakkımı helal etmiyorum. Serdal Adalı’nın da dernek ziyaretlerinde hakkımda söylediği şeyleri duyuyorum. Yarın başkan olduğum zaman bana ‘Başkanım’ diye hitap edecek, o olduğu zaman ben ‘Başkanım’ diye hitap edeceğim. Maalesef biz hırslarımızla hareket etmeyeceğiz. Ben camiaya pembe yalanlar söylemeyeceğim, şeffaf olacağım, bu camianın 1 kuruşu için 1 saat değil, 1 ay düşünerek karar vereceğim” ifadelerini kullandı.“Abdullah Avcı’nın iyi bir hoca olduğunu biliyorum”Yönetim listesiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Ahmet Nur Çebi, “Kendime göre güçlü yönetim kuruyorum ama herkesin algısı aynı olmaz. Burası koca Beşiktaş camiası. Birbirini sevenler olmuş, sevmeyenler olmuş. Bir yola çıkacağım ve bunu taşımaya hazırım. Bu kadar gece gündüz, uykusuz mücadeleyi 3 ay için vermeyiz. Görev sürem dolana kadar Beşiktaş’ın borçları aşağıya doğru inmiş, faiz giderleri azalmış bir şekilde ilerlemek istiyorum. Futbol stratejilerim var, mali stratejilerim var. Genel kurul yürümemi isterse, yürürüm. Yürümeyip çelme takacaklarsa, yapacak bir şey yok.Camiadaki yangını söndürmek için geliyorum. İsteğim, çok sevdiğim bu büyük camianın etik değerlerini kaybetmeye başlaması. Ekonomik düzeltilir. Kaybolmaya başlayan değerlerimizi toparlamaya gelmek istiyorum. Ekonomi, ekonomidir. Yola çıkarsınız, çok ya da az para kazanırsınız. Önemli olan niyettir. Allah iyilerin yanında olur, kötülerin yanında olmaz” dedi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’yla ilgili görüşlerini de açıklayan Çebi, “Ben 3 yıllığına eve geri döndüm ve sadece maç seyrediyorum. Bu konuyla alakalı görüşmeler de yapıyorum. Ben Abdullah Avcı’nın iyi bir hoca olduğunu biliyorum. Kendisiyle yola devam etmeyi düşünüyorum. Kendisi çok dürüst ve namuslu bir insandır, zaten işi götüremeyeceğini düşünürse gereğini yapar. Ama işin oraya gideceğini sanmıyorum. Ocak ayını bir göreceğiz. Hocamız çok faydalı olacaktır, takım da yukarıya doğru gidiyor.Bu kulüp daha Del Bosque’nin oluşturduğu maddi yükleri hala taşıyor. Biz zaten zor günde talip olduk. Benim daha önceki bir açıklamamda, ‘Eğer Beşiktaş tekrar zor durumda olursa geri döneceğim’ demişim. Bunu yollamışlar bana. Ben pembe tablo çizemem. Görevi alırsam, 2.5 yıl görevi taşıyıp, emin ellere teslim etmeyi düşünüyorum” dedi.Beşiktaş’a herkesin üye olması gerektiğini de söyleyen Çebi, “Bunlar genel kuruldan alınacak kararlar. Bütün Beşiktaşlılar’ın Beşiktaş’a katılmasını çok istiyorum. Bu tür projeleri çalışıp genel kurula getirmeyi arzu ediyoruz. Genel kurul eminim ki en iyisini seçip bize destek verir. Biz borçlarla ilgili de genel kurula alternatif sunacağız. Ben genel kurulsuz yürümeyi düşünmüyorum, benim patronum orası. Tüzüğe madde getirmeyi düşünüyorum. Beşiktaş’ı başkan idare eder, yetkilerini de yönetim kuruluyla paylaşır. Beşiktaş’ı elim altında bırakacak her türlü sözleşme, taahhüt, borçlanma gibi olaylar ancak yönetim kurulunda oy çokluğu kararıyla icra edilir maddesi getirmeyi düşünüyorum. Başkan-CEO ilişkisiyle yürütülen işlerin Beşiktaş’a fayda getirmeyeceğini düşünüyorum” diyerek devam etti. Geçmiş yönetimlerden hesap sorup sormayacağıyla ilgili de konuşan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu yetkilerinde böyle bir yetki var mı? Yetkin olmayan konuda at gitsin. Sandıktan oyu kap, yürü git. Serdal Adalı bey, 7 yılı denetleyeceğini söylüyor. Ben de kendisine bunu 10 yıla çıkarmasını söylüyorum. Ben 10 yılı denetlettirmeyi denetim kurulundan talep edeceğim. Yönetim kurulunun seçildikten sonra Beşiktaş’ı yönetme yetkisi vardır. Denetleme ise, denetleme kuruluna verilmiştir. Camianın böyle bir talebi olduğunu ve bu konuda bir bütçe vereceğimizi beyan edeceğiz. Biz önce denetim kuruluna söyleyelim, bakalım ne cevap gelecek. Benim yetkimi aşan bir konuyu yapmam hadsizliktir. Benim dönemim de denetlenmesini zaten ben istiyorum. 10 yılı denetlettirmek için denetim kuruluna baskı yapacağım, yapmazlarsa da gereğini ben yapacağım” diyerek geçmiş 10 yılla ilgili çalışma yapacağını söyledi.“İçim çok dertli”Kulüpte yapılan ihraçlarla ilgili herhangi bir af durumunun olup olmayacağını yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, “Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, huzurun olmadığı yerde başarı beklemeyin. Benimle ilgili yalan yanlış ifadeler kullanana birini disiplin kuruluna vermemi başkan söyledi bana. Yazdık verdik. Başkanımıza ifadeler kullanan genç bir arkadaş vardı, bu arkadaş da disiplin kuruluna gitti. Disiplin kurulu, başkana hakaret eden genç arkadaşın ihracına, bana hakaret eden arkadaşın da suçunun olmadığına karar verdi yüksek mahkememiz. Biz bunları yaşadık. Benim içim çok dertli” dedi.Mevcut kadroda sözleşmesi sona erecek olan futbolcularla ilgili sezon sonunda çalışma yapacaklarını da söyleyen Çebi, “Beşiktaş’ın ortalama bir futbolcu değerini ortaya koyacağız. Geri gelip Beşiktaş’a hizmet etmek istiyorum. 7 yıl görev yapmış birisi olarak bilinen birisiyim. 7 sene önce geldim yokluk içinde. Aday olan arkadaşımız da 7 yılı denetleyeceğim dedi. 326 milyon Dolar ve 180 milyon Dolar faize sebep olmadılar sanki. Bu kulübü bu hale ben getirmişim gibi bir algı oluşturuluyor. Teessüf ediyorum. Hizmet ettiğim, saygı duyduğum arkadaşların bana yaptıklarına da hakkımı helal etmiyorum. Beşiktaş’a hakkım helal olsun” diye konuştu.“Başkanlara ve yöneticilere saygısız ifadeler kullanmayalım”Beşiktaş taraftarına da mesaj veren Ahmet Nur Çebi, “Başkanlara ve yöneticilere saygısız ifadeler kullanmayalım. Yapacakları tek şey takımı motive etsinler, yöneticilerin motivasyonunu bozacak şeylerden kaçınsınlar. Beşiktaş’ı üzmesinler, Beşiktaş’ı terk etmesinler. Yanlışlar da olabilir, doğrular da olabilir. Hitaplarında ve tezahüratlarında camiamıza yakışmayan şeyler yapmasınlar. 14 bin 950 üye oy kullanabilecek

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Bu arada yarın yapılacak seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayı tercih etti.

Hürser Tekinoktay: Kulübün menfaatine olacaksa koalisyon yapabiliriz Son 1 yılda 3’üncü seçimin yapılacağını ifade eden Hürser Tekinoktay, “1’inci yılda 3’üncü seçime gidiyoruz. Yeni nesillere aktaracağımız önemli tecrübeler olacaktır. Enteresan bir periyot yaşadık. Geçen yıl transfer döneminin ardından problemler çıktı. Bunu hepimiz gözlemledik. Ciddi anlamda finansal ve futbol olarak çöküşe soktu bizi. Ekonomik olarak kötü dönemden geçerken bir kulübün 1 yıl içinde 3 seçim yapması normal değil. Bu kadar basit çözüme gidilmemesini söyledik. Herkesin 6-9 ay hazırlandığı bir seçim olması gereken bir süreçti” şeklinde konuştu."Dibe yaklaşan bir takım gördük"Finansal ve sportif anlamda zor dönemde görevden kaçmayacaklarını belirten Tekinoktay, “Dibe yaklaşan bir takım gördük. Finansal ve sportif olarak zorlandığı bir dönemde görevden kaçmadık, kaçamazdık. Başkanın istifa kararını aldığı ilk günde burada olduğumuzu, Beşiktaş'ın sahipsiz kalmayacağını söyledik ve seçime hazırlanmaya başladık. Herkesin ilk gün seçime girmesi lazımdı. Herkesin biz buradayız demesi gerekiyordu. Sahaya sahip çıkmak için hepimizin girmesi lazımdı. Bizim geçmişle değil gelecek 20 yılın dizaynını yaparak bir ittifakla seçime girmemiz daha iyi olurdu. Renkler siyah beyaz değil, mavi kırmızı olsa kendimizi ABD seçiminde sanacağız. 5 ay maaş alamayan çalışanlar var. Seçime harcayacağımız parayı, parasını veremediğimiz Pepe’ye verip takımda kalmasını sağlayabilirdik. Finansal durumlar kötü. Diğer 3 adayın 19 yılın temsilcilerin hesap sorma taahhütleri başlıyor. Biz muhalefet olarak görevimizi yaptık. Sahte üyeleri tespit ettik. Borçların matematiksel olarak sürdürülebilir olmadığını söyledik. Bizim karşımıza konulan model sadece bankaya gitmek oldu. Pazartesi ödemeler var deniyor. Pazartesi günü 3.5 milyar TL’yi kasaya koyabilirim. Biz de 50 yıllık temlik yapar parayı kasaya koyarız. Üretim modeli yok, tüketim modeli var” şeklinde konuştu.📌Beşiktaş'ta başkan adayları belli oldu:✅Serdal Adalı✅Ahmet Nur Çebi✅Hürser Tekinoktay✅İsmail Ünalhttps://t.co/AO6oLLcGv3— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2019 'Hesap soracağız ibarelerini komik buluyorum'Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi arasında yaşanan yönetimin devamı tartışmasına da değinen Hürser Tekinoktay, “Hesap soracağız ibarelerini komik buluyorum. Kendi yönetimlerini, bir önceki yönetimleri ibra etmişler. Türk halkı, gazetecisi zekidir. Biz 2008’den beri hiçbir yönetimi ibra etmedik. Genel kurul, Fikret Orman yönetimine mahkemeye gitme yetkisi verdi. 2012’den beri hiçbir yönetici bunu kullanmadı. İki başkan adayı, yönetimin devamı diye birbirlerini suçluyor. Kimsenin birinin devamı olmaması lazım” ifadelerini kullandı.'Herkesin çocuklarına, torunlarına Beşiktaş'a iletmesi lazım'Beşiktaş’ın gelecek nesillere aktarılması gerektiğine değinen Tekinoktay, “Şan Ökten Tesisleri, orası harabe olarak duruyor. Eski değerlerimize sahip çıkmamız lazım. Kişiler için mi hizmet edecek Beşiktaş? Herkesin çocuklarına, torunlarına Beşiktaş’a iletmesi lazım. Beşiktaş’ın özgürlüğünü, markasına yayamazsak yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yok” dedi.'Kapalı tribüne geri dönmek istiyoruz'Biz kapalıya geri dönmek istiyoruz. Düzenlemelerimiz olacak. Hem kazanç sağlayacağız, hem de 12’nci adamı geri alacağız. 20 bin kişiyi stadın içine katacağız. 4B projesiyle 100 ile 150 milyon nakit akışı sağlayacağız. Benfica’nın 200 bin üyesi var. Büyük gelir sağlıyorlar. Pazartesi günü ödemeler var diyorlar. Aras ile bir sözleşme yapıp, 2 ay sonra bunu feshediyorlar. Aras’ın toplam maliyeti 7 ile 10 milyon arasında. 7 dakika oynamadı Aras. Eski restorancı, başka işle uğraşan kişiler, bunlar transfer yapabilir mi? Biz buraya Toschak’ı getireceğiz. Onun yapacağı iş. Fas, İspanya, İran havuzu orada. İspanya’da kadroya giremeyen bir adımı bir telefonla getirebilecek birisi. Ümraniye’ye Rasim hocayı koymak istiyoruz. Rasim hoca ve 7 hoca Riva’da çalışıyor. Kulüpten kimse gidip burada bir oyuncu var mı demedi. Türkiye’nin futbol altyapısı oradan geçer. Daha önce gözümün önünde Okan Koç vardı, bizden önce alıp götürdüler Çanakkale’ye sonra Beşiktaş 3 milyon Dolar’a aldı Okan’ı” ifadelerini kullandı. 'Şampiyonluk için her şeyi yapacağız'Beşiktaş için bu yıl şampiyonluğun olmazsa olmaz olduğunu söyleyen Tekinoktay, “Bu yıl şampiyonluk için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Şampiyonluk olmazsa en kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi’ne gitmemiz gerekiyor. Hocaya da destek verilmesi gerekiyor. Ocak’ta transfer de yapmamız lazım. Takıma canlılık, ruh getirecek isimlerin kadroya dahil edilmesi gerekiyor” dedi.'Kulübün menfaatine olacaksa, koalisyon yapabiliriz'Kulübün menfaatine olması halinde birleşmeye karşı olmadıklarını ifade eden Hürser Tekinoktay, “Kulübün menfaatine olacaksa koalisyon yapabiliriz. Fulya davasında kulübün lehine davaların açılmasını bekliyoruz. Kulübün halka açılmasını bekliyoruz. Burası Galatasaray ve Fenerbahçe gibi bir kulüp değildir. Galatasaray, biraz aristokrat bir kulüptür. Fransızca konuşurlar. Değerli bir rakibimizdir. Fenerbahçe daha popülisttir. Gündemi belirlemeye çalışırlar. Biz ise halkın takımıyız. Aziz Yıldırım önemli işler yaptı. Grupların ve derneklerin etkinliğini bitirdiği gibi kulüpteki üye sayısını da artırmıştır. O demokrasi Aziz Yıldırım'ı görevden göndermiştir. Altyapıyla, reklam pazarlamayla ilgilenirim. Para bulamazlarsa ertesi gün para da getirim. Her görevi yaparım. Yarın öbür gün her şeyi yaparım" diye konuştu. Adayların yönetim kurulu listesi

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu

