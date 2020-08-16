Beşiktaş Nikola Kalinic için teklifi yaptı

Beşiktaş yönetimi ilk olarak, karşılığında Fatih Aksoy'u vererek tesislere kadar getirdiği Welinton'un transferini sonuçlandıracak. Bizzat Başkan Ahmet Nur Çebi'nin ilgilendiği bu transferin Aytemiz Alanyaspor'un bonservisiyle istediği Ahmet Gülay'ın sözleşme uzatılarak kiralanması şeklinde çözülmesi ve Welinton'a imza attırılması bekleniyor.

Nikola Kalinic için teklif yapıldı

Siyah beyazlılarda bunun yanı sıra en önemli konu ise santrfor transferi. Menajerler tarafından önerilen Loic Remy hala alternatifler arasında yer alırken, Ze Luis ve Papiss Cisse için şartlar zorlanıyor. Ze Luis transferinde öne çıkan bonservis zorluğu ve oyuncunun ikna edilme süreci, Cisse'nin de indirime henüz yanaşmaması, Beşiktaş yönetimini yeni arayışlara da itiyor.

Bu arayışlar sonrasında transfer komitesi, Atletico Madrid'in oyuncusu olan ve geçen sezonu Roma'da kiralık geçiren Nikola Kalinic için İspanyol ekibine teklifini iletti. Yapılacak müzakereler neticesinde siyah beyazlılar Kalinic'e Beşiktaş formasını giydirmek istiyor.

Hedefte Samuel Grandsir, Gökhan Töre ve Badou Ndiaye var

Beşiktaş,orta saha ve sağ kanadı da iki oyuncuyla takviye etmek istiyor. Orta saha için daha önce Osmanlıspor, Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Badou Ndiaye'yi gündemine alan siyah beyazlılar, oyuncu ile ücret konusunda anlaşma aşamasına gelirken, kulübü Stoke City ile de kiralama şartlarını görüşüyor.

Beşiktaş'ın sağ kanat için transfer etmeyi düşündüğü futbolcuların da BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan Gökhan Töre ve Monaco'da oynayan 24 yaşındaki Samuel Grandsir olduğu öğrenildi.

Takas söz konusu

Beşiktaş'a dönmeyi çok isteyen Gökhan Töre için Malatyaspor ile yapılan takas görüşmelerinde önemli bir mesafe kaydedildiği ve bu transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Sağ kanat için diğer alternatif olan 1.70 cm boyundaki Samuel Grandsir'in ise Monaco ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve siyah beyazlılar kiralık şartlarını öğrenmek için Fransız kulübüne resmi yazı göndermiş durumda. Beşiktaş Gökhan Töre transferini gerçekleştirirse Grandsir'den vazgeçecek.

Beşiktaş bir maçta 8 gol birden atan Michael Olunga'yı istiyor Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Alanyaspor'dan sol bek Fabrice N’Sakala'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda, forvet transferi için de çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Mario Balotelli'yi teknik direktör Sergen Yalçın'ın istemediğini söylemişti. Bu açıklamadan sonra da siyah-beyazlılarda gözler başka oyunculara çevrildi.Gündemdeki isim Michael OlungaFransız basınından Foot Sur 7, oyuncuyla RC Lens'in ilgilendiğini aktarırken Goal'ün haberine göre ise Olunga'nın bir diğer talibi de Beşiktaş. Siyah-beyazlılar Japonya'nın Kashiwa Reysol takımında forma giyen ve gösterdiği performansla adından söz ettiren Kenyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Djurgarden ve Girona formaları giyen 26 yaşındaki golcü, 2018 yılında Çin ekibi Guizhou Hengfeng'ten Japon takımı Kashiwa Reysol'a transfer olmuştu.Bir maçta 8 gol birden attıMichael Olunda, 2019-20 sezonunda takımı Kashiwa Reysol'un Kyoto Sanga'yı 13-1 mağlup ettiği maçta 8 gol atarak Japonya'da bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmıştı. Olunga, sezonu da 27 gol ile tamamlamış ve takımının Japonya 1. Ligi'ne yükselmesini sağlamıştı.Gollerine devam ediyorBu sezon da 10 maçta forma giyen Kenyalı oyuncu 11 gol ve 1 asistle oynadı.Michael Olunga'nın attığı birbirinden şık goller;Bir maçta 8 gol atan ve Beşiktaş'ın istediği Michael Olunga kimdir?Ze Luis’in menajeri Beşiktaş'ı açıkladıAhmet Nur Çebi açıkladı: Balotelli Beşiktaş'a transfer olacak mı?