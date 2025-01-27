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Beşiktaş Samsunspor'un yıldızını istiyor: Görüşmeler başladı

Beşiktaş Samsunspor'un yıldızını istiyor: Görüşmeler başladı

18:4827/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş, sezona damga vuran Samsunsporlu futbolcuya gözünü dikti.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talebi doğrultusunda yönetim, orta saha transferi için harekete geçti.


Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Kamerunlu orta saha Oliver Ntcham ile ilgileniyor.

Oliver Ntcham

Siyah-beyazlıların bonservisi Samsunspor'da bulunan başarılı futbolcu için ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağı ve bu transferde mutlu sona ulaşmak istediği aktarıldı.


Ntcham, bu sezon Samsunspor formasıyla toplam 19 lig maçına çıkarken 5 gol atıp, 1 asistlik performans sergiledi.


28 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.






#Beşiktaş
#Olivier Ntcham
#Transfer
#Samsunspor

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