Beşiktaş Samsunspor'un yıldızını istiyor: Görüşmeler başladı

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak için kollarını sıvayan Beşiktaş, çalışmalarını sürdürüyor.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Samsunspor forması giyen Kamerunlu orta saha Oliver Ntcham ile ilgileniyor.

Siyah-beyazlıların bonservisi Samsunspor'da bulunan başarılı futbolcu için ilerleyen günlerde bir görüşme yapacağı ve bu transferde mutlu sona ulaşmak istediği aktarıldı.