Spor Şenol Güneş imzayı atıyor
FUTBOL FUTBOL

Şenol Güneş imzayı atıyor

Beşiktaş Kulübü, anlaşma sağladığı teknik direktör Şenol Güneş için yarın Nevzat Demir Tesisleri’nde imza töreni düzenleyecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Şenol Güneş ile ne zaman sözleşme imzalayacak?
Şenol Güneş

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor.

Süper Lig'de üst süte alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

Deneyimli teknik adam yarın saat 11.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek törenle1,5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.

Şenol Güneş, Süper Lig'in 12. hatasında pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında yer alacak.

70 yaşındaki çalıştırıcı 2015-2019 yılları arasında da Beşiktaş’ı çalıştırmış ve iki şampiyonluk yaşamıştı.

Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme: Bir kalbe iki sevda sığmaz
SPOR
Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme: Bir kalbe iki sevda sığmaz


50 milyon Euro verecekler

50 milyon Euro verecekler

​Fenerbahçe'nin eski yıldızı devlerin gözdesi haline geldi.
Dünyanın en iyileri arasında

Dünyanın
en iyileri arasında

​Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi.
Bir kalbe iki sevda sığmaz

'Bir kalbe
iki sevda sığmaz'

​Eski öğrencisinden Şenol Güneş'e gönderme.
Pilotların yaptığı<br>testten geçtiler

Pilotların yaptığı
testten geçtiler

​Pitspor, Albayrak Medya çalışanlarıyla reaksiyon testini denedi.
F1 yayıncılığına<br>yeni soluk

F1 yayıncılığına
yeni soluk

​Albayrak Medya alt markası Pitspor, yayın hayatına başladı.
Ustaya veda

Ustaya veda

Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı.
4'te 4 olsun

4'te 4 olsun

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında bugün kritik maçlara çıkacak.
Uçakta <br>unutulmaz anlar

Uçakta
unutulmaz anlar

Şampiyonlar Ligi'nde üst tur sevincini havada yaşadılar.
KAP'a bildirildi

KAP'a bildirildi

​Beşiktaş, Valerien Ismael ile yolların ayrıldığını açıkladı.
'Yeniden özür diliyorum'

'Yeniden özür diliyorum'

​Marc Bartra, Karim Benzema ile ilgili soruya cevap verdi.
'Hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu

'Hayırlı olsun' mesajıyla duyurdu

​Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran paylaşım.
Fikstür açıklandı

Fikstür açıklandı

Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının günü ve saatleri belli oldu.
Program belli oldu

Program belli oldu

Milliler, Euro 2024 elemeleri öncesi İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.