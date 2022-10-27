Şenol Güneş imzayı atıyor

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi başlıyor.
Süper Lig'de üst süte alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Deneyimli teknik adam yarın saat 11.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek törenle1,5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak.
Şenol Güneş, Süper Lig'in 12. hatasında pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında takımın başında yer alacak.
70 yaşındaki çalıştırıcı 2015-2019 yılları arasında da Beşiktaş’ı çalıştırmış ve iki şampiyonluk yaşamıştı.
Sizce Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde başarılı olabilecek mi❓ pic.twitter.com/4Eez0iEGnL
Sizce Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde başarılı olabilecek mi❓ pic.twitter.com/4Eez0iEGnL— SPOR (@yenisafakspor) October 27, 2022