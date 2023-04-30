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Spor

Beşiktaş taraftarı şampiyonluk için iddialı: Her zaman umut vardır

Süper Lig'in 32.haftasında derbi maçında Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Yeni Şafak Spor ekibi siyah-beyazlı taraftara mikrofon uzattı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk için umutlu konuştu.

22:39 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Derbi öncesi Beşiktaş tribünleri

Derbi öncesi Beşiktaş tribünleri

Süper Lig'in 32.haftasında derbi maçında Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Yeni Şafak Spor ekibi siyah-beyazlı taraftara mikrofon uzattı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk için umutlu konuştu.

''Beşiktaş varsa şampiyonluğa her zaman adaydır''

Beşiktaş taraftarı Galatasaray ile maç fazlasıyla 5 puan inen fark sonrası umutlu konuştu. Siyah-beyazlı taraftar, ''Beşiktaş varsa şampiyonluğa adaydır'' dedi. Bir başka taraftar ise, ''Galatasaray panikte, Fenerbahçe sonunu getiremiyor bizim şansımız var'' açıklamasında bulundu. Beşiktaş taraftarının derbi sonrası şampiyonluk inancının arttığı görüldü.




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Galatasaray
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