Beşiktaş taraftarı şampiyonluk için iddialı: Her zaman umut vardır

Süper Lig'in 32.haftasında derbi maçında Beşiktaş ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Yeni Şafak Spor ekibi siyah-beyazlı taraftara mikrofon uzattı. Beşiktaş taraftarı şampiyonluk için umutlu konuştu.

Beşiktaş taraftarı Galatasaray ile maç fazlasıyla 5 puan inen fark sonrası umutlu konuştu. Siyah-beyazlı taraftar, ''Beşiktaş varsa şampiyonluğa adaydır'' dedi. Bir başka taraftar ise, ''Galatasaray panikte, Fenerbahçe sonunu getiremiyor bizim şansımız var'' açıklamasında bulundu. Beşiktaş taraftarının derbi sonrası şampiyonluk inancının arttığı görüldü.