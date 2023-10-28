Beşiktaş'a iki futbolcusundan kötü haber

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile Gambiyalı stoper Omar Colley'in sakatlandığını duyurdu.





Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenildiği müsabakada sakatlanan Masuaku ile Colley'in sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:





"Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Omar Colley'in sol dizinde efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Masuaku ile Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."





Stoperde sadece Necip kaldı





Beşiktaş'ta Colley'in de sakatlanmasıyla sağlıklı stoper olarak sadece Necip Uysal kaldı.





Siyah-beyazılarda Daniel Amartey, Tayyip Talha Sanuç, Eric Bailly ve Emrecan Uzunhan'ın da sakatlıkları bulunuyor.















