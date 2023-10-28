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Spor

Beşiktaş'a iki futbolcusundan kötü haber

Beşiktaş Kulübü, futbolcular Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama; Omar Colley'in ise sol dizinde eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem tespit edildiğini açıkladı.

13:13 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 13:14 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Colley & Masuaku

Colley & Masuaku

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ile Gambiyalı stoper Omar Colley'in sakatlandığını duyurdu.


Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı futbol takımının UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-1 yenildiği müsabakada sakatlanan Masuaku ile Colley'in sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:


"Arthur Masuaku'nun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Omar Colley'in sol dizinde efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Masuaku ile Colley'in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


Stoperde sadece Necip kaldı

Beşiktaş'ta Colley'in de sakatlanmasıyla sağlıklı stoper olarak sadece Necip Uysal kaldı.


Siyah-beyazılarda Daniel Amartey, Tayyip Talha Sanuç, Eric Bailly ve Emrecan Uzunhan'ın da sakatlıkları bulunuyor.





#Beşiktaş
#Arthur Masuaku
#Omar Colley
13 saat önce
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