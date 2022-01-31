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Beşiktaş'a kötü haber: Ghezzal kamptan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın kalça ekleminde zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşa kötü haber: Ghezzal kamptan ayrıldı
Bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlandı.

Kalça ekleminde zorlanma tespit edilen futbolcunun Antalya kampından ayrıldığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;


  • "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."

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