Beşiktaş'a kötü haber: Ghezzal kamptan ayrıldı

Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Ghezzal sakatlandı.
Kalça ekleminde zorlanma tespit edilen futbolcunun Antalya kampından ayrıldığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten Ghezzal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
- "Sağ kalçasında ağrı şikayeti bulunan futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan değerlendirmesinde, sağ kalça ekleminde sıkışma sendromuna bağlı kapsüller zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine İstanbul’da devam edilmesi planlanan Rachid Ghezzal, Futbol A Takımımızın Antalya kampından ayrılmıştır."