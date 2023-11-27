Beşiktaş'a Rıza Çalımbay dokunuşu

Hasan Arat: "İlk önce Rıza hoca ile konuşacağız. O gerçek bir Beşiktaşlı. O zamana kadar performans ve bu kimya oluşmuşsa neden devam etmeyelim, tabii ki devam ederiz. Rıza hoca şu an antrenörümüz ve ona sahip çıkmamız lazım. Hoca varken isim konuşulmasına karşıyım." pic.twitter.com/F0ZypVHmHB