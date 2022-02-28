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Beşiktaş'ın 16'lık yeni yeteneği: 17 maçta 14 gole direkt katkı sağladı

Beşiktaş U-19 takımında forma giyen genç golcü Semih Kılıçsoy, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 karşılaşmada 8 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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Haber Merkezi DHA
Beşiktaşın 16lık yeni yeteneği: 17 maçta 14 gole direkt katkı sağladı
Yeteneğiyle yaşıtları arasında ön plana çıkıyor.

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu yıl beklenen performansın altında kalsa da genç oyuncularının başarısı siyah-beyazlıları sevindirdi. Beşiktaş, geçen sezon Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu gibi genç isimlerle şampiyon olmayı başarırken, teknik direktör Önder Karaveli'nin de A takıma gelişiyle altyapıdan yetişen isimler daha fazla forma şansı bulmaya başladı.

Altyapıdan yetişen Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan gibi oyunculara takımda şans verilirken TFF 2.Lig ekibi Uşakspor'da kiralık olarak forma giyen Kerem Kalafat da takıma geri çağırıldı.

Semih Kılıçsoy A takım yolunda

Bu sezon Beşiktaş U-19 takımında forma giyen ve 17 karşılaşmada 8 gol ve 6 asistle başarılı bir performans gösteren Semih Kılıçsoy da A takımda forma giymesi beklenen isimler arasında yer alıyor. 16 yaşında olan ve U-19 takımındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kılıçsoy, alt yaş milli takımlarda ise 17 maçta 16 gol kaydetti.

İki ayağını da etkili şekilde kullanabilen genç futbolcu, 2021 yılında Beşiktaş'la 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Semih Kılıçsoy, son olarak Beşiktaş U-19 ile Demir Grup Sivasspor deplasmanında 2 kez fileleri havalandırdı.

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Semih Kılıçsoy (@semihkilicsoy9)'in paylaştığı bir gönderi

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