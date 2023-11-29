Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olan başkanlık seçimindeki adaylardan biri olan Serdal Adalı projelerini tanıttı.





Beşiktaş'ın borçlarını kapatacak bir gayrimenkul projesi yaptıklarını belirten Adalı, başkan seçilmesi halinde 380 villalık ve yüzde 100 ekolojik bir kent yapacaklarına dikkati çekerek, "Bu proje Beşiktaş'ın kurtuluş projesidir. Projenin yapılacağı alan atıl vaziyetteki ve ağaçsız eski bir maden arazisidir. Yaklaşık yarım milyon metrekarelik bir arazidir. Bu konuda devletimizin yetkilileriyle görüşmeleri gerçekleştirdim. Kulübümüz kamu yararına çalışan bir kurum olduğu için bu konuda onayı almış bulunuyorum. Bu doğrultuda öncelikle arazilerin kulübümüze kazandırılması konusu var. Arazinin büyük bir kısmı için hak sahipleri kendi paylarını peşin olarak satmak istiyor. Hepsiyle görüştük ön anlaşmayı yaptık. Kabul edersiniz ki bu büyüklükte bir araziyi alabilmek için oldukça önemli bir bütçe gerekiyor. Bu kısmın yatırım finansmanını bizzat ben ve yönetim kurulunda yer alacak arkadaşlarım sağlayacağız. Beşiktaşımız için gerekeni yapacağız. Kalan kısım için ise pay sahipleriyle satıştan gelir paylaşımı modeli ile ilerleyeceğiz. Onlarla da görüştük ve ön anlaşmayı yaptık." diye konuştu.





Projenin protokolünü de gösteren Adalı, gayrimenkul projesiyle Beşiktaş'ın kamu borçlarını kapatacağını anlatarak sözlerini

"Bu yapıların satışından hedeflediğimiz yaklaşık 150-200 milyon avro ile Beşiktaşımızın banka ve kamu borçlarını kapatacağız. Ayrıca bahsettiğimiz metrekareye ek olarak komşu parsellerde de yaklaşık 70-80 bin metrekarelik bir alan var. Bu kısmı henüz imza altına alamadık ama şifahi olarak anlaştık. Bu alanı da projeye dahil edebilirsek gelirimiz daha da artacak. Böylelikle faiz yükünden tamamen kurtulacağız. Bu şekilde Beşiktaş'ın geleceğini de sigortalamış oluyoruz. Bu gelirin önümüzdeki dönemlerde transfer ve benzeri konulara harcanmamasını da teminat altına almak zorundayız. Bu nedenle elde edilen tüm geliri borçlarımız karşılığında, kulübün kasasına girmeden bankalara ödenecek şekilde kurguladık. İnşallah bu projeyi de yaklaşık 4 yılda tamamlamış olacağız" diyerek sürdürdü.





Tüpraş Stadı'nda 'safe standing' uygulaması





Tüpraş Stadı'nda da çeşitli değişiklikler yapılacağını hatırlatan Adalı, yeni açıkta 'safe standing' uygulamasıyla 9 bin 836 bilet daha satacaklarını ve misafir takım tribününün daraltılacağını dile getirdi. Adalı, artan kapasite sonrasında Tüpraş Stadı'nın büyük organizasyonların dışında tutulmasının önüne geçeceklerini kaydetti.





Ümraniye'ye futbol akademisi





BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin yanındaki 88 bin metrekarelik araziyi de bünyelerine katacaklarını belirten Serdal Adalı, burada bir futbol akademisi kuracaklarını belirterek, "Uzun yıllardır Beşiktaş Futbol Akademisi'nden bahsetmekteyim. Hatta önceki yönetimlerden kulüpteki alacağımı bu konu için kullanmalarını istemiştim, olmadı. Şimdi inşallah yapmak yine bize kısmet olacak. Bu proje ile hem camiamıza yeni bir tesis kazandırmış olacağız hem gençlerimizi çok daha iyi yetiştireceğiz hem de en önemli değerlerimizden Serpil Hamdi Tüzün Hoca'mızın ismini hak ettiği şekilde yaşatacağız. Orman Bakanlığı ile bu projenin görüşmeleri yapılmıştır. Adım adım detaylandırılmış ve ön mutabakat sağlanmıştır. Göreve gelmemizi takiben gerekli adımlar hızlıca atılacaktır" ifadelerini kullandı.





Adalı, Fulya'da yer alan Şan Ökten Tesisleri ile ilgili olarak ise "İstanbul'un en güzel ve merkezi yerlerinden birinde kullanılmayan bir arsamız var ve çok önem verdiğimiz amatör branşlarımız var. Biz Şan Ökten tesislerimizi yenileyeceğiz ve futbol dışı branşlarımıza teslim edeceğiz. Dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün gerisinde kalamayız. Sporcularımızın gelişimi için layık oldukları standartları kendilerine sağlayacağız. Aslında bu proje yeni değil. 2011 yılında tüm detayları hazırlanmış, izinleri alınmış ve inşaat ruhsatı aşamasına kadar gelmiştik. Hiç farklı projelerle uğraşmaya gerek yok. O zaman farklı nedenlerle bekletilmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





"Akatlar Spor Kompleksi dönüşüm projesini hayata geçirmek üzere hazır durumdayız"





Serdal Adalı, BJK Akatlar Spor Kompleksi'ni de yenileyeceklerini belirterek, "Basketbol ve voleybol takımlarımız bizim gözbebeğimiz. Taraftarımız da her zaman en güzelini hak ediyor. İşte biz bugün burada, Türk spor tarihinin en kapsamlı ve büyük iş birliklerinden birini sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. GAİN Medya'nın ana sponsorluğunda, gerekli izinlerin alınmasını takiben, Akatlar Spor Kompleksi dönüşüm projesini hayata geçirmek üzere hazır durumdayız. Bizler için önemi çok büyük olan bu iş birliği ile hedeflerimizden biri de yeni ve sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturmaktır. Amacımız yalnızca maç günleri değil, 365 gün yaşayacak GAİN Yaşam Kompleksi'ni çok amaçlı bir proje olarak ortaya çıkarmaktır." şeklinde konuştu.





Adalı daha sonra GAİN Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Bilgin'i ve GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Kilimci'yi sahneye davet ederek projenin ön protokolünü imzaladı. Kısa bir konuşma yapan Erkan Kilimci, Adalı'ya güvendikleri için projeye onay verdiklerini ve seçimin kazanılması halinde hızlıca projeyi bitireceklerini söyledi.







