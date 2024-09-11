Beşiktaş'ın stoperi Paulista'dan flaş yorum: Süper Lig La Liga'ya benziyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Paulista, sezona çok iyi başladıklarını belirterek, bu performansı sürdüreceklerine inandığını söyledi.





Siyah-beyazlı ekibin sezon başında kadrosuna kattığı 33 yaşındaki stoper, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.





Sezona tüm kulvarlarda istedikleri başlangıcı yaptıklarını belirten Paulista, "Çok iyi oyunculara sahibiz. Beşiktaş, çok köklü ve büyük bir takım. Çok iyi başladık ve bunu sürdürmek zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu şekilde devam etmeliyiz. Az hata yapan bir takımız ve bunu daha da azaltacağız. Daha iyi oyun oynamak zorundayız. Beşiktaş'a yakışan ve kupalar kazanan takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim. Böyle devam edeceğiz. Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi ve liderlik özelliğimi buradaki genç oyuncular ile takıma aktardığım için gerçekten mutluyum." ifadelerini kullandı.





Kariyerinde ülkesi Brezilya'nın yanı sıra İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig'de forma giyen Gabriel Paulista, Trendyol Süper Lig ile ilgili, "Süper Lig'in oynadığım diğer liglerden daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok zor ve rekabetçi. Fiziksel güce dayalı bir lig. Özellikle deplasman maçlarının çok zor olacağını tahmin ediyorum. Tecrübeli oyunculara sahibiz ve kaliteli bir takımız. Adaptasyon sürecini atlattığımızı düşünüyorum. Daha da iyiye gideceğimize eminim." şeklinde görüş belirtti.









"UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak büyük bir hayal ve başarı olur"





Gabriel Paulista, bu sezon mücadele edecekleri UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmanın büyük bir başarı olacağını kaydetti. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda zor takımlarla eşleştiklerini aktaran Brezilyalı oyuncu, şunları kaydetti:





"Tüm maçların zor olacağını ve her takımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir takım özelinde konuşmak biraz yanlış olabilir. Ajax'a karşı Valencia'da oynarken deplasmanda çok müthiş bir statta, iyi bir maç çıkarmıştık. Athletic Bilbao zaten 7 yıldır sürekli mücadele ettiğim bir takım. Fiziksel olarak çok iyiler. Tüm rakiplerimiz zorlu. Diğer rakipler de çok iyi oyunculara sahip. Biz kendi işimize bakacağız. Avrupa Ligi'nde en iyi noktaya gelmek zorundayız. Tabii ki başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal ve başarı olur. Biz adım adım düşünüyoruz. Önemli olan rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek. Sonrasında da gidebileceğimiz en iyi yere kadar gidebilmek."





"Süper Lig hakem yönetimi açısından La Liga'ya benziyor"





Gabriel Paulista, hakem yönetimi açısından daha önce oynadığı ligler ile Süper Lig'i şöyle kıyasladı:





"Her ligin oyun anlayışı ve hakem yönetimi farklı. Sadece İngiltere ve İspanya'da değil, Brezilya'da da top oynadım. Şimdi Türkiye'deyim, bu ligleri kıyaslayabilecek bir tecrübeye sahibim. İngiltere'de hakemler oyunun oynanmasına daha çok izin veriyor. Oyunu daha az durduruyorlar. La Liga'da oyunun biraz daha çok durdurulduğunu söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye, bu açıdan La Liga'ya benziyor. Hakemler oyunu çok fazla durduruyor. Aslında hakemlerin kararlarına saygı duymak zorundayız. Herkes işini yapmak zorunda. Oyunun durduğunu söyleyebilirim. Biz hakemlere saygı duyuyoruz onlar da bize duyuyorlar. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu devam ettireceğiz."





"İyi bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız"





Gabriel Paulista, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları maçların ardından tüm Süper Lig müsabakalarına dış sahada çıkacaklarının hatırlatılması üzerine, "Çok fazla maça gideceğiz. Dinlenme zamanımız az olacak. Buna adapte olmak zorundayız. Bahane üretemeyiz. Kolay olacağını zaten kimse söylemiyor. Avrupa Ligi'nde yeni formatta daha çok maç var. Zorlu olacak, bunun bilincindeyiz. İyi bir takım olduğumuzu ve gücümüzü göstermek zorundayız. Bu maçlarda en iyisini gösterip tüm kulvarlarda gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



