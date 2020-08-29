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Beşiktaş'ın yeni transferi Atakan Üner

Yeni transferden açıklama: Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım

Siyah-beyazlıların Altınordu'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Atakan Üner, "Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Atakan üner siyah-beyazlı takımda ilk idmanına çıktı.

Atakan üner siyah-beyazlı takımda ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Hüseyin Atakan Üner, küçüklüğünden beri taraftarı olduğu siyah-beyazlı takıma geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

"Elimden gelen her şeyi yapacağım"


BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Atakan, "Beşiktaş'tan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Böyle bir camianın parçası olmak benim için gurur verici. Küçüklüğümden beri Beşiktaşlıyım. Bu formayı taşımak, bu armayı göğsüme almak çok gurur verici bir şey. Beşiktaş camiası için elimden gelen her şeyi yapacağım" diye konuştu.

"Sergen hocanın beni istemesi gurur verici"


Siyah-beyazlı takıma gelmenin apayrı bir şey olduğunu dile getiren 21 yaşındaki kanat oyuncusu, "Küçüklükten beri bu sevdanın tutkunuyum. İnşallah her şey çok güzel olur. Sergen hocanın beni istemesi gurur verici. Bu camiada olmak harika bir duygu. Sergen hocanın güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor: Yıldız isme teklif yapıldı
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın yerini dolduruyor: Yıldız isme teklif yapıldı

Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a mağlup olmanın üzüntüsü yaşanırken, transfer çalışmaları da devam ediyor.Siyah-beyazlılar, hücum bölgesine takviye yapmak istiyor. Burak Yılmaz’ın boşluğunu henüz dolduramayan Beşiktaş’ın Atletico Madrid’in Hırvat santrforu Nikola Kalinic için teklifte bulunduğu iddia edildi. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Beşiktaş, İspanyol ekibinin Hırvat santrforu Kalinic için girişimlerini sıklaştırdı. Haberde Beşiktaş’ın Kalinic’i bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istediği ve teklifini İspanyol kulübüne ilettiği, Atletico Madrid ve Kalinic’in ise teklifi düşündükleri öne sürüldü.Geçtiğimiz sezon Roma’da kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki oyuncu, İtalya Seri A’da çıktığı 19 maçta 5 gollük bir performans sergilemişti.Siyah- beyazlıların bir diğer planı ise 32 yaşındaki oyuncuyu kiralamak. Beşiktaş yönetiminin yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle, bu sezon yüklü bir bonservis veremeyeceği ifade edildi.İtalya'da sükse yaptıHırvatistan Milli Takımı’nın da formasını giyen Nikola Kalinic, milli maçlarda 15 gole imza attı. Atletico Madrid ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.87 boyundaki santrfor, hava toplarındaki hakimiyeti ile de dikkat çekiyor.2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Fiorentina forması ile toplam 36 gol atan Hırvat forvet, önceki sezonlarda Dnipro’da da önemli çıkış yapmıştı.2.5 milyon euro istediBeşiktaş’ın Burak Yılmaz’ın yokluğunu Kalinic ile doldurmak istediği, teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu transferi çok istediği ifade edildi. Kalinic’in siyah-beyazlılardan yaklaşık 2 milyon 500 bin euro yıllık ücret istediği ifade edildi.Atletico Madrid’in, sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu kiralamak istemediği ve bonservisi ile vermek istediği ifade edildi. Beşiktaş’ın ise uzun sözleşme ve bonservis konusunda riske girmek istemediği ve kararını kiralık sezonun ardından vermek istediği ifade edildi.Başkan açıkladı: Gökhan Töre'ye karşılık Beşiktaş'tan 2 oyuncuFikret Orman'dan ayrılık sonrası ilk paylaşım: Varsa Beşiktaş, yoksa Beşiktaş

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