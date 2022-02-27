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Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u geriden gelerek 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın kazandığı penaltılar tartışma çıkartırken, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın paylaşımı Galatasaraylı taraftarları kızdırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı Josef de Souzadan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım​
Galatasaray-Rizespor maçını Ümit Öztürk yönetti.

Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. ve 69. dakikasında Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğünün bulunduğu sırada, sarı-kırmızılı takımın kazandığı iki penaltı tartışma çıkarttı.

Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

Bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

  • Souza daha sonra bu paylaşımını sildi.

Souza'nın paylaşımı
Souza'nın paylaşımı

Galatasaray nefes aldı
SPOR
Galatasaray nefes aldı

Galatasaray-Rizespor maçında verilen penaltı kararları tartışma çıkarttı
SPOR
Galatasaray-Rizespor maçında verilen penaltı kararları tartışma çıkarttı


Galatasaray nefes aldı

Galatasaray nefes aldı

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