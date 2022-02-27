Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

Süper Lig'de Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 61. ve 69. dakikasında Rizespor'un 2-1'lik üstünlüğünün bulunduğu sırada, sarı-kırmızılı takımın kazandığı iki penaltı tartışma çıkarttı.

Souza'dan Galatasaraylı taraftarları kızdıran paylaşım

Bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Galatasaraylı taraftarları kızdırdı. Brezilyalı oyuncu yaptığı paylaşımda, "Sadece Brezilya'da futbolun utanç verici olduğunu düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

Souza daha sonra bu paylaşımını sildi.

Souza'nın paylaşımı

SPOR Galatasaray nefes aldı

SPOR Galatasaray-Rizespor maçında verilen penaltı kararları tartışma çıkarttı



