Beşiktaş’ta büyük operasyon: Önder Özen 16 futbolcunun üstünü çizdi

Beşiktaş'ta Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.
Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi kapsamlı bir kadro yapılanması gündeme geldi. Futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, geniş bir oyuncu listesi üzerinde değerlendirme yaparak ayrılacak oyuncuları belirledi.
Beşiktaş’ta teknik yapılanma değişiminin ardından kadro planlamasında önemli bir adım atıldı. Teknik direktörlük ve koordinasyon sürecinde yaşanan ayrılıkların ardından Futbol Direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Özen, takımda kalmasını istediği oyuncularla ilgili raporunu hazırladı. Buna göre Önder Özen'in kadro raporlaması şöyle:
Kadroda tutulacaklar:
Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Agbadou, Emirhan, Yasin Özcan, Rıdvan Yılmaz, Murillo, Orkun Kökçü, Ndidi, Olaitan, Vaclav Cerny, Oh.
Gönderilecekler:
Vasquez, Djalo, Uduokhai, Tayyip Talha, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Emrecan Uzunhan, Al-Musrati, Arda Kılıç, Necip Uysal, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Can Keleş, Jota Silva, Cengiz Ünder.
Kararı yeni teknik direktöre bırakılacaklar:
El Bilal Toure, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Rashica, Kartal Kayra, Salih Uçan, Asllani, Elan Ricardo.
