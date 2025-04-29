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Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

13:0529/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların dörde bölünmüş alanda ayak tenisi oynamalarıyla başladı.


Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu. Siyah-beyazlı takımda Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Felix Udokhai ise bireysel çalışmalara başladı.


Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.






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