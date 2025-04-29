Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde duruldu. Siyah-beyazlı takımda Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu sakatlıkları nedeniyle idmana katılmadı. Sakatlığını atlatan Felix Udokhai ise bireysel çalışmalara başladı.