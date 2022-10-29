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Beşiktaş'ta iki yıldız sınırda: Kart görürlerse derbide yoklar

Süper Lig'de Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbide forma giyemeyecek.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaşta hangi oyuncular sarı kart sınırında?
Şenol Güneş idman sahasında takıma bir konuşma yaptı.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, yarın Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Geride kalan 11 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 19 puan toplayan siyah-beyazlılar, puan cetvelinde 6. sırada bulunuyor. Henüz ligde galibiyetle tanışamayan Ümraniyespor ise 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Şenol Güneş ikinci dönemine ikinci dalya ile başlayacak

Hatayspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta yarınki karşılaşma Şenol Güneş'in siyah-beyazlı takımın başındaki ikinci döneminin başlangıcı olacak.

Cuma günü yapılan imza töreniyle göreve başlayan Güneş, aynı zamanda Beşiktaş'ta 200. resmi maçına çıkmış olacak.

4 sezon süren ilk döneminde siyah-beyazlı takımın başında 199 resmi maça çıkan Güneş bu müsabakalardan 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 404 gol atarken, kalesinde 220 gol gördü.

İki isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta Valentin Rosier ve Gedson Fernandes, yarınki mücadeleye sarı kart ceza sınırında çıkacak.

Daha önce oynanan maçlarda gördükleri kartlarla üç sarı kart sınırına ulaşan siyah-beyazlı oyuncular, Ümraniyespor maçında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi maçta forma giyemeyecek.

Gedson ve Rosier
Gedson ve Rosier

Ghezzal yok, Saiss belirsiz

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Rachid Ghezzal yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Sakatlığı nedeniyle Trabzonspor ve Hatayspor maçlarında görev alamayan tecrübeli savunma oyuncusu Romain Saiss'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. Takımla çalışmalara başlayan siyah-beyazlı oyuncunun durumu yapılacak son değerlendirmelerden sonra belli olacak. Tedavisi devam eden Emreca Uzunhan'ın da yarınki maçta forma giymesi beklenmiyor.

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