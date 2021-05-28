Spor Beşiktaştan Galatasaraya "Sizden alkış istemiyoruz, gölge etmeyin yeter"
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Beşiktaş'tan Galatasaray'a: "Sizden alkış istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!"

Galatasaray'ın şike şüphesiyle Beşiktaş-Hatayspor maçının incelenmesinin talep etmesine siyah-beyazlı cepheden set bir cevap geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaştan Galatasaraya: Sizden alkış istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!
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Beşiktaş Kulübü İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, Galatasaray'ın siyah-beyazlıların Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçın incelenmesi talebiyle ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yayımlayan Kaynar, "Siz hala kalede Zalad mı var zannediyorsunuz? Hani alkışlayacaktınız? Bu ne hazımsızlık, bu ne cüret! Beşiktaş'ın bu şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiği tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmişken, bütün şampiyonluklarını şerefi ile oynayarak hakkı ile kazanan Beşiktaşımızın aklı sıra üstüne atılmak istenen iftiraların kanun önünde hesabını sormak boynumuzun borcudur. Sizden alkış da istemiyoruz, gölge etmeyin yeter!" ifadelerini kullandı.

  • Beşiktaş'ın Hatayspor ile oynadığı maç öncesi Kamerunlu futbolcu Aboubakar'ın Akdeniz ekibinin savunma oyuncusu Billong'la görüştüğü ve mili takım sözü verdiği iddia edilmişti.

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