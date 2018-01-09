Boluspor Ahmethan Köse'yi bedelsiz aldı

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Fenerbahçeli genç forvet Ahmethan Köse'nin transferini resmen açıkladı. Başkan Çarıkçı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe'yle anlaşma sağladık. Ahmethan takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı.

Ahmethan Köse'nin transfer detaylarından bahseden Başkan Çarıkçı, "Ahmethan'ı sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den bedelsiz kiraladık. Ahmethan'a sadece maaş ödemesi yapacağız. Fenerbahçe'ye bu transferde bonservis ya da kiralama bedeli ödemedik" diye konuştu.

21 yaşındaki genç isim, 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Ahmethan Köse, profesyonel takımındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılmasıyla çıktı. Ahmethan sonrasında Aykut Kocaman'dan forma şansı bulamadı

Boluspor'un sezon öncesi yine Fenerbahçe'den transfer ettiği Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'ın 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli medyada büyük yankı bulmuştu.