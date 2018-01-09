PTT 1.LİG

Boluspor Ahmethan Köse'yi bedelsiz aldı

Fenerbahçe'den sezon başında Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'ı 1 milyon euro karşılığında alan Boluspor, devre arası transfer döneminde de Ahmethan Köse'yi bedelsiz olarak kiraladı.

Haber Merkezi Diğer
Ahmethan Köse, Boluspor'a bonservis bedelsiz olarak transfer oldu.

Ahmethan Köse, Boluspor'a bonservis bedelsiz olarak transfer oldu.

Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, Fenerbahçeli genç forvet Ahmethan Köse'nin transferini resmen açıkladı. Başkan Çarıkçı, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe'yle anlaşma sağladık. Ahmethan takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı.

Ahmethan Köse'nin transfer detaylarından bahseden Başkan Çarıkçı, "Ahmethan'ı sezon sonuna kadar Fenerbahçe'den bedelsiz kiraladık. Ahmethan'a sadece maaş ödemesi yapacağız. Fenerbahçe'ye bu transferde bonservis ya da kiralama bedeli ödemedik" diye konuştu.

  • 21 yaşındaki genç isim, 2009-2010 sezonunda Adanaspor altyapısından Fenerbahçe altyapısına transfer oldu. Ahmethan Köse, profesyonel takımındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sturm Graz karşılmasıyla çıktı. Ahmethan sonrasında Aykut Kocaman'dan forma şansı bulamadı
Boluspor'un sezon öncesi yine Fenerbahçe'den transfer ettiği Ertuğrul Taşkıran ve Melih Okutan'ın 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli medyada büyük yankı bulmuştu.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ahmethan Boluspor'da
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ahmethan Boluspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, sezon başında yaşanan sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'nin tek forveti olan 20 yaşındaki Ahmethan Köse'yi transfer etti."Kampa katılacak"Radyospor'a konuşan Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı, "Ahmethan Köse'nin transferinde oyuncu ve kulübü Fenerbahçe'yle anlaşma sağladık. Ahmethan takımımızın Antalya kampına katılacak" ifadelerini kullandı.Ertuğrul'un transferi olay olmuştuBoluspor'un sezon başında kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer etmesi tartışmalara neden olmuştu.Boluspor, Fenerbahçe'nin Fair Play kuralları gereği oyuncu satması gerektiği bir dönemde 3. kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ın 1 milyon euroya kadrosuna katmıştı.

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