Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi

13:297/10/2025, Salı
AA
Mustafa Er, Boluspor'un başında çıktığı 9 maçtan sadece 3'ünü kazanabildi.
Mustafa Er, Boluspor'un başında çıktığı 9 maçtan sadece 3'ünü kazanabildi.

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktörü Mustafa Er ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Boluspor'da teknik direktör Mustafa Er'e veda edildi.


Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Er ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Boluspor'a verdiği emek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.


Boluspor, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde çıktığı 9 karşılaşmada, üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgiyle 12 puan topladı.


Ligde son olarak evinde Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olan kırmızı beyazlı ekip, 12 puan ile 12. sırada yer alıyor.







