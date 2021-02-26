Boupendza'ya en iyi teklifi yapan kulüp belli oldu

Rus ekibi Krasnodar’a gitmek üzereyken Hatayspor’da kalan golcü oyuncu Boupendza transferinin perde arkasını basın sözcüsü Rahmi Vardı anlattı.
Radyospor'a konuşan Vardı'nın açıklamaları şöyle;
"Burada kalmak istedi"
- "Yaklaşık 8,5 milyon eurodan anlaşma sağlandı. Sonraki satıştan yüzde 20’lik pay anlaşması yapıldı. Sonradan oyuncumuz kulüpte kalmak istediğini belirtti. Yanlış anlaşılmasın. Oyuncumuz Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil. Futbolcumuz, Hatayspor’da kalmak istiyor. 'Ben bu takıma katkı vermek istiyorum. Buradaki ortam iyi. Hocalarımızın ve arkadaşlarımızın bana bakış açısı iyi. Bu ortamı başka bir yerde bulamam' diyerek kulübümüzde kalmak istedi. Hem biz hem de Krasnodar, Boupendza’nın bu tutumunu hoşgörü ile karşıladık. Gollerine burada devam edecek."
"Fiyatı 8.5 milyon euro"
- "Bizim için ilginç olan şu; ilk Süper Lig’e çıktığımızda burası Suriye’ye yakın diye kimse gelmek istemiyordu. Ama Hatay’a gelen bir futbolcu bir daha gitmek istemiyor. En azından oyuncumuzun son fiyatı belirlenmiş oldu. Boupendza’nın bedeli 8.5 milyon euro. Sonuçta futbolcumuzun mutluluğu da önemli. Şunu da belirteyim. Krasnodar’a gitmek istemiyor diye bir durum söz konusu değil."
"Yurt dışına gitmek istiyor"
- "Açıkçası oyuncumuzun Türkiye’de kalıp, Türkiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii ki burada kalmasını isteriz. Fenerbahçe’nin almasını isteriz. Galatasaray da alabilir. Ama futbolcumuzun aklında böyle bir şey yok. Açık söylüyorum Hatayspor’da başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek istediğini belirtti."
"Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı"
- "Yurt içi ve yurt dışından 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. Türkiye’den de Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir teklif yaptı."