Bronckhorst "Yarın son maçınız olabilir mi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesi teknik direktör Giovanni van Bronckhorst basın toplantısında soruları yanıtladı.





Giovanni van Bronckhorst şöyle konuştu:

'Kazanan kimliğimizi göstermeye geldik'

"Büyük bir maça çıkacağız. Buraya birçok sebepten ötürü kazanmaya geldik, tekrardan kazanan kimliğimizi göstermeye geldik, bunu daha önce yapmalıydık."





'Birkaç gündür zor günler geçiriyoruz'

"Sadece bugün ve dün değil, birkaç gündür zor günler geçiriyoruz. İnsanların görevlerinden ayrıldığını görmek üzüntü verici. Yönetimimiz daha iyi bir gelecek için bu kararları alıyor. Futbolda olan şeyler bunlar, hepimiz için en iyi şey 3 puana odaklanmak olacak."

'Standartları yüksek tutmalıyız'

"Göztepe maçından sonra duygusal olarak çok düşmüştüm, kendimi iyi ifade edememiş olabilirim. Benim için burada olmak, hedefleri olan bir yerde olmak güzel. Hem ben hem kulüp standartları yüksek tutmalıyız. Galibiyetleri alan kimliğimize geri dönmemiz gerekiyor. 9 puana ulaşmak bizim için daha motive edici bir olacak. Bunu bahane olarak söylemiyorum, takım şu anda kendini daha iyi hissediyor."





'Yeni bir periyodun başlangıcı olacaktır'

"Sezona iyi bir başlangıç yaptık, taraftara futbolda her zaman ihtiyaç vardır. İşler iyi gitmediğinde bizler en çok üzülen isimler oluyoruz. Yarın iyi bir oyun, iyi bir sonuç bizim için yeni bir periyodun başlangıcı olacaktır. 3 puan bize önümüzdeki haftalar için moral verecektir."

'Teknik direktör olarak sorumluluk benim'

"Hiçbirimiz için kolay bir dönem değil. Sonuç odaklı bir spordayız. Burada hep bir devam etmeme ihtimali vardır. Zor durumdayız şu anda ama yönetimin desteğini hissediyorum. Benim bütün enerjim sahaya odaklı durumda. Kötü sonuçlar devam ederse birisi günün sonunda sorumluluğu alacak ve teknik direktör olarak sorumluluk benim. Kupa kazanmak ve pozitiflik katmak benim görevim. Ben sadece pozitif düşünmeye odaklanıyorum."















