Beşiktaş Başkanı Hasan Arat açıkladı: 'Futbol şubesini Hüseyin Yücel yönetecek'

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Bradley Howard Friedel ile yollar ayrılmıştı. Kulüp Başkanı Hasan Arat'ın, yönetim kuruluna haber vermeden aldığı bu karardan sonra, tepkiler gelmişti. Beşiktaş Kulübü, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Futbol AŞ'deki görevini Hüseyin Yücel'e bıraktığını açıkladı. Arat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





"Birçok karar almak zorunda kaldık"

"Beşiktaş özellikle futbol branşında son 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Bizler üzgünüz. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı daha iyi yönetilmek için ayırırsınız. Dün gece ayrılık kararları açıkladık. Çeşitli nedenler var. Bu sabah iletişimde ayrılık kararı açıkladık. Profesyonellik gereği birçok karar almak zorunda kaldık."





"Daha iyisini yapmak için buradayız"

"Bugüne kadar gecikmiş kararlarımız, belli hatalarımız olmuşsa bunun bilincindeyiz. Spor böyledir, her şeyi yaparsınız ama o top kaleye girmeyebilir. Bunun sebeplerini araştırırsınız, çözüm üretirsiniz. Muazzam başlayan bir Süper Kupa süreciyle, son bir ayki durum… Araştırıyoruz, daha iyisini yapmak için buradayız."





"Güçler ayrılığı olarak görebilirsiniz"

"Özel durumum nedeniyle bazı gecikmeler yaşandı. Futbol A.Ş’nin patronu Hüseyin Yücel, Feyyaz Uçar, Mete Vardar ve Onur Göçmez olacak. Ben ise kulüp siyasetinden sorumlu olacağım. Bu sarsıntıları kulübümüzün daha doğru bir şekilde yoluna devam edebilmesi için bir uyarı olarak görüyoruz. Bugün itibariyle Futbol A.Ş'nin patronları bellidir. Ümraniye'den tamamen onlar sorumlu olacak. Hoca kararı, transferler onlardan sorumlu. Bunu güçler ayrılığı olarak görebilirsiniz."





"Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir"

"Gördünüz bir saat içinde neler oldu. Bir saat içinde herkes beni yollamak için mücadele etti ama biraz daha iyi okusalardı, okuyarak anlasalardı doğrunun ne olduğunu göreceklerdi. Bizim kimseyle meselemiz yok, tek meselemiz Beşiktaş. Ben taraftarıma, genel kuruluma, vermiş olduğumuz tüzüğün arkasında olduğumuzu açık açık ifade ediyorum. Kimse Beşiktaş'la uğraşmasın, hele hele Beşiktaş'ın içindekiler artık ellerini çeksinler. Whatsapp gruplarında beni, idarecilerimi rencide edecek 2015 öncesi taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir."





"Kararımızın arkasındayız"

"Biz bugün yalancı dengelerden kurtulduk, kararımızı verdik ve bu kararın arkasındayız. Hepimiz bu zorluğu aşacağımızı düşünüyoruz. İyi zamanda herkes konuşur, önemli olan zor zamanlarda camianın karşısına dimdik çıkabilmektir. Biz Beşiktaş olarak zor günler yaşıyoruz ama Beşiktaş 121 yıllık bir kulüp, Beşiktaş zorlukları aşacaktır."





"İstifa kararı almadım"

"Henüz bir karar almadım, böyle bir durum olursa camiamla ben paylaşırım zaten. Benim vereceğim kararı camiam sizden duymaz, benden duyar. Şu an görevimdeyim, ayrılma durumum olursa da açık açık söylerim."





"Habersiz iş yapmadım"

"Samet Aybaba da bir profesyoneldir. Kulüp, profesyonelleriyle ilgili bir tasarrufta bulunmuştur ve arkasındadır. Sebepleri bizdedir, açıklamak zorunda değiliz. Böyle ayrılıklar olabilir, bu ayrılıklar Samet Hoca’nın kaptanlığından götürmez. Biz de gelip geçiciyiz. Böyle bir karar aldık, tüm sorumluluk da bana ait. Samet Aybaba'ya kararımı Whatsapp'tan bildirdim, helalleştik. Habersiz bir iş yapmadım."





"Bir ekibimiz futbolla uğraşacak"

"Biz mükemmel değiliz, biz yeni bir yönetimiz. Daha bir senemiz dolmadı. Biz kulübe geldiğimizde kulübün içinde tahmin ettiğimizden çok daha kötülerini bulduk, hala bunlarla uğraşıyoruz. Bir ekibimiz sadece kulüp işleriyle, bir ekibimiz futbolla uğraşacak."





"Hocamızla devam edeceğiz"

"Van Bronckhorst’la Göztepe maçından sonra konuştum, çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0’dan geri dönüşü yaşadı, bunları anlattık. Ertesi gün tekrar görüştüm. Şu an yönetim kurulu kararının kendisiyle devam yönünde olduğunu söyledik. Vakti geldiğinde gerekli adımları atarız, ne gerekiyorsa yaparız. Dünyanın en pahalı takımı Manchester City 5 maçtır yeniliyor. Real Madrid, Barcelona'ya karşı kendi sahasında nasıl bir netice aldı gördünüz. Türkiye'de de daha iyi bir noktaya doğru gidebiliriz. Ben buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim."





Futbolcuların maaşları ödenmiyor mu?

"Bu haberler doğru olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil. Gazeteciler, bunlarla hiçbir şey kazanamaz. Bunları bıraksınlar."















