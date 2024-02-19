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Spor

Bükreş'te altın gecesi

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde serbest stilde mindere çıkan milli güreşçilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk altın, Soner Demirtaş gümüş, Osman Göçen bronz aldı.

Engin Albayrak
10:22 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:33 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.
Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nın son gününde mindere çıkan milli güreşçilerimiz 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sırasıyla Polonyalı, Ukraynalı ve Azerbaycanlı rakiplerini 10-0'lık teknik üstünlükle yenerek finale kalan 125 kilodaki olimpiyat şampiyonumuz Taha Akgül, finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Rakibini 5-4 mağlup eden Taha, 11. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Önceki gün sırasıyla Polonyalı, Moldovalı ve Gürcü rakiplerini mağlup eden 92 kiloda Feyzullah Aktürk ise finalde Slovak sporcu Boris Malkoev ile altın madalya mücadelesi verdi. Milli sporcumuz müsabakadan 8-0 galip ayrılarak üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.


Taha Akgül & Feyzullah Aktürk

Soner Demirtaş'tan gümüş

74 kilodaki Soner Demirtaş, son 2 yılın Avrupa şampiyonu Dağıstan asıllı Slovak güreşçi Taimuraz Salkazanov ile altın madalya mücadelesinde karşılaştı. Rakibine 5-0 mağlup olan milli güreşçimiz Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyada kaldı. 86 kiloda Osman Göçen ise bronz madalya mücadelesinde Ukraynalı rakibi Mykhailov'u 8-0 yenerek Avrupa üçüncüliğinü elde etti.

Muhabirimiz Engin Albayrak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nı anbean yerinden takip etti.

Güreşçilerimiz Romaya'da adlarını tarihe yazdırdı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nı 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayan serbest güreşçilerimiz takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Güreşçilerimiz aynı zamanda, 1993'ün ardından 31 yıl sonra takım halinde yeniden Avrupa şampiyonluğuna ulaşmanın gururunu yaşadı. 7 altın madalya alan Türkiye, Avrupa şampiyonaları tarihindeki rekoru da egale etti.

Milliler bayrağımızı Romanya'da dalgalandırdı.



#Avrupa Güreş Şampiyonası
#Romanya
#Taha Akgül
38 dakika önce
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