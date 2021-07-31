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Burak Kızılhan'dan Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yüksek divan kurulunda konuştu. Kadro yapılanmasını teknik direktör Pereira’nın raporlarına göre yaptıklarını söyleyen Kızılhan, yeni oyuncuların kadroya katılacağını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Burak Kızılhandan Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle 1.5 sene online olarak gerçekleştirilen toplantıların ardından fiziken aynı çatı altında toplanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Burak Kızılhan, “25-26 haziran tarihlerinde olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik, ilk gün geride kalan 3 senenin muhasebesini yaparak sizlerin eleştirilerini dinledik. İkinci gün ise bir dönem daha asırlık çınarımızın yönetimine layık görüldük. Camiamız dosta düşmana birlik ve beraberlik mesajı verdi” diye konuştu.

"Yeni transferler olacak"

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübün Fenerbahçe olduğunu dile getiren Burak Kızılhan, “Bu bizim için sonsuz bir gurur ve paha biçilemez bir değerdir. Tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe sizinle gurur duyuyor. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Futbol A takımımız sezonun 10 maçını büyük sorumluluk alan Emre Belözoğlu ile tamamladık. Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi sebebiyle müteşekkiriz. Kendisiyle görüşme sonrası yola devam etmeme kararı alındı. Her daim bu camianın parçasıdır ve gelecekte yollarımızın kesişmemesi için hiçbir sebep yoktur. 2021-22 sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda Vitor Pereira ile başladık. Kadro yapılanmamız Pereira’nın raporlarına göre devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak” ifadelerini kullandı.

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