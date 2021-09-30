Burak Yılmaz attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Bu sezon Lille formasıyla toplamda çıktığı 10 maçta 4 gol atarken 3 de asist kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi.

Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

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Burak Yılmaz 👏🏼 pic.twitter.com/bVv4iZQUqo https://t.co/2LrZwpHE6G — Ali Can Kutlu (@alicankutlu_) September 29, 2021