Spor Burak Yılmaz attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
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Burak Yılmaz attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Lille'in Salzburg'a 2-1 yenildiği maçta fileleri havalandıran milli futbolcu Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en yaşlı Türk oyuncu oldu.

Haber Merkezi AA
Burak Yılmaz attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti
Bu sezon Lille formasıyla toplamda çıktığı 10 maçta 4 gol atarken 3 de asist kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmada Lille, deplasmanda Salzburg'a 2-1 yenildi.

Avusturya temsilcisinin gollerini, ikisi de penaltıdan olmak üzere 35 ve 53. dakikalarda Karim Adeyemi, Lille'in tek golünü ise 62. dakikada frikikten Burak Yılmaz kaydetti.

Burak Yılmaz, 36 yaş ve 76 gün ile Şampiyonlar Ligi'nde ağları sarsan en yaşlı Türk oyuncu rekorunu kırdı. Salzburg ise son iki Şampiyonlar Ligi maçında 5 kez penaltı kazanarak ilginç bir istatistiğe imza attı.

Fransa temsilcisinde milli oyuncular Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı mücadeleyi yedek kulübesinden takip etti.

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