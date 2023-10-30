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Spor

Burak Yılmaz yıldız futbolcuyu idmandan kovdu

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz'ın, isteksiz ve disiplinsiz hareketleri nedeniyle Hırvat futbolcu Ante Rebic'i antrenmandan gönderdiği belirtildi.

Selman Ağrıkan
14:52 - 30/10/2023 Pazartesi
Güncelleme: 15:05 - 30/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ı Burak Yılmaz çalıştırıyor.

Şenol Güneş'in istifasının ardından Beşiktaş'ı Burak Yılmaz çalıştırıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımı çalıştıran Burak Yılmaz'ın Ante Rebic'i dünkü idmandan kovduğu bildirildi.


'Çık idmandan!'

Burak Yılmaz-Rebic olayını anlatan gazeteci Serdar Sarıdağ, "Burak Hoca disiplinsiz hareketleri nedeniyle Rebic'i antrenmandan kovdu. Bir sakatlık falan söz konusu değilmiş. Burak Hoca, istediklerini yapmayınca 'Çık idmandan' demiş. Bazen oyuncularla böyle durumlar olabiliyor. Bu kadro dışı kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce Şenol Güneş Rosier'i göndermişti" ifadelerini kullandı.


Sezon başında trasfer edilen Ante Rebic, Beşiktaş formasıyla 9 maçta 205 dakika süre aldı. 30 yaşındaki Hırvat futbolcu, henüz takıma sakor katkısı sağlayamadı.




#Beşiktaş
#Burak Yılmaz
#Ante Rebic
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