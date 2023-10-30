Burak Yılmaz yıldız futbolcuyu idmandan kovdu

Süper Lig'in 10. haftasında bugün Gaziantep FK'yı konuk edecek Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı takımı çalıştıran Burak Yılmaz'ın Ante Rebic'i dünkü idmandan kovduğu bildirildi.

Burak Yılmaz-Rebic olayını anlatan gazeteci Serdar Sarıdağ, "Burak Hoca disiplinsiz hareketleri nedeniyle Rebic'i antrenmandan kovdu. Bir sakatlık falan söz konusu değilmiş. Burak Hoca, istediklerini yapmayınca 'Çık idmandan' demiş. Bazen oyuncularla böyle durumlar olabiliyor. Bu kadro dışı kaldığı anlamına gelmiyor. Daha önce Şenol Güneş Rosier'i göndermişti" ifadelerini kullandı.