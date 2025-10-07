Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Salon Sporları
Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbolda AEK ile eşleşti

Bursa Büyükşehir Belediyespor hentbolda AEK ile eşleşti

18:547/10/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı

EHF Avrupa Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 1. torbada yer alan AEK ile eşleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası'nda Yunanistan temsilcisi AEK ile eşleşti.


Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre kupada üçüncü tur kura çekimi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirildi.


Bu turda mücadele edecek 32 takım, iki torbaya ayrılarak kura çekimine katıldı. Kupaya üçüncü turdan dahil olan ve 1. torbada yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi AEK oldu.


Kupada bu turda ilk maçlar 8-9 Kasım, rövanş karşılaşmaları ise 15-16 Kasım tarihlerinde oynanacak.






#Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı
#EHF Avrupa Kupası
#AEK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altında yeni rekor kapıda: Altın fiyatı ne olacak? Goldman Sachs’tan 2026 için yeni tahmin