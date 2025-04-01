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Bursaspor Kahramanmaraş'a hazır

Bursaspor Kahramanmaraş'a hazır

14:521/04/2025, Salı
IHA
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Berkan Keskin de çalışmalara karıldı.
Berkan Keskin de çalışmalara karıldı.

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta deplasmanda Kahramanmaraş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve topa sahip olma çalışmalarıyla devam etti.


Futbolcular son bölümde dayanıklılık koşuları yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar bugün öğle saatlerinde Kahramanmaraş’a hareket edecek.



Hakem belli oldu

Yarın saat 14.00’te Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha’da oynanacak Kahramanmaraş - Bursaspor maçını hakem Ahmet Resuloğlu yönetecek. Resuloğlu’nun yardımcılığını Cem Mustafa Akpınar ve Burak Dayıoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yunus Çinikaya olacak.





#3. Lig
#Bursaspor
#Kahramanmaraş

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