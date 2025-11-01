Yeni Şafak
Bursaspor'a verilen seyircisiz oynama cezası para cezasına çevrildi

14:191/11/2025, السبت
DHA
Bursaspor'un itirazı kabul edildi.
Bursaspor'un itirazı kabul edildi.

Bursaspor Kulübü’nün, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edildi.

TFF, cezanın 100 bin TL para cezasına çevrildiğini duyurdu. TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Bursaspor Kulübü’nün PFDK’nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

#Bursaspor
#2. Lig
#PFDK
