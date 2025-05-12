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Bursaspor'da 8 futbolcunun kontratı bitiyor

Bursaspor'da 8 futbolcunun kontratı bitiyor

11:2112/05/2025, Pazartesi
IHA
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Bursaspor 2. Lig'e yükseldi.
Bursaspor 2. Lig'e yükseldi.

TFF 2. Lig için hazırlıklarını sürdüren Bursaspor’da 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Yeşil beyazlı kulüpte bazı isimlerle yollar ayrılabilir, bazılarıyla ise yeni sözleşme imzalanabilir.

Bursaspor’da sözleşmesi sona erecek isimler arasında takımın tecrübeli oyuncularından Furkan Emre Ünver, Kerem Dede, Emir Kayacık, Zekeriya Topayan ve Tahir Babaoğlu da yer alıyor. Ayrıca kiralık olarak forma giyen Furkan Özyapı, Berkan Mahmut Keskin ve Vefa Temel’in de kiralık sözleşmeleri tamamlanıyor.


Teknik heyetin ve yönetimin yapacağı değerlendirmelerin ardından, bu oyuncularla devam edilip edilmeyeceğine dair karar verilecek. Öte yandan Bursaspor yönetiminin, iç transfer görüşmelerine kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

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