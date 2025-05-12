Bursaspor'da 8 futbolcunun kontratı bitiyor

Bursaspor’da sözleşmesi sona erecek isimler arasında takımın tecrübeli oyuncularından Furkan Emre Ünver, Kerem Dede, Emir Kayacık, Zekeriya Topayan ve Tahir Babaoğlu da yer alıyor. Ayrıca kiralık olarak forma giyen Furkan Özyapı, Berkan Mahmut Keskin ve Vefa Temel’in de kiralık sözleşmeleri tamamlanıyor.