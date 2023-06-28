Dünyada sapkın zihniyet LGBT'ye karşı tepkiler devam ediyor. Birçok büyük takımın, LGBT lehine paylaşımlar yapması ve hatta kulüp logolarını değiştirmesi sosyal medyanın tepkisini çekti.









'Onu ayı' diyerek sapkınlıklarını gözler önüne seren ve LGBT dayatmasında destek çıkan kulüpler arasında Barcelona, Arsenal, Chelsea, Brentford, West Ham United ve Werder Bremen de katıldı. Bu kulüplere sosyal medya üzerinden tepkiler gelirken, özellikle logoların değiştirilmesine taraftarlar karşı çıkı.





Büyük kulüplerden LGBT sapkınlığına destek geldi