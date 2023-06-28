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Spor

Büyük kulüplerden LGBT sapkınlığına destek

Dünyada Barcelona, Arsenal, Chelsea gibi büyük takımlar başta olmak üzere birçok takımın LGBT propagandası yapması tepkilere neden oldu. Buna karşılık Real Madrid, Inter, Milan, Manchester City, Manchester United ve Borussia Dortmund gibi diğer büyük takımların, LGBT propagandası yapmaması ve Kurban Bayramı'nı kutlaması takdir aldı.

17:52 . 28/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Avrupa'da birçok takım LGBT sapkınlığı için mesaj yayınladı

Avrupa'da birçok takım LGBT sapkınlığı için mesaj yayınladı

Dünyada sapkın zihniyet LGBT'ye karşı tepkiler devam ediyor. Birçok büyük takımın, LGBT lehine paylaşımlar yapması ve hatta kulüp logolarını değiştirmesi sosyal medyanın tepkisini çekti.



'Onu ayı' diyerek sapkınlıklarını gözler önüne seren ve LGBT dayatmasında destek çıkan kulüpler arasında Barcelona, Arsenal, Chelsea, Brentford, West Ham United ve Werder Bremen de katıldı. Bu kulüplere sosyal medya üzerinden tepkiler gelirken, özellikle logoların değiştirilmesine taraftarlar karşı çıkı.


Büyük kulüplerden LGBT sapkınlığına destek geldi

LGBT dayatmasına karşı çıkan ve paylaşımlar yapmayan kulüpler arasında Real Madrid, Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Newcastle United, Manchester United, Borussia Dortmund ve Tottenham bulunuyor. Ayrıca dünya futboluna yön veren bu kulüplerin Kurban Bayramı'nı kutlaması da sosyal medyada takdir topladı.

#LGBT dayatması
#Real Madrid
#Barcelona
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