Büyükekşi: İsmail Yüksek'i bügüne kadar hiç bilmiyordum

Türk futbolunun son 15 yılda her yıl biraz daha geriye gittiğini ifade eden Büyükekşi, ''Biz, yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü eskiyi tekrar ederek, Türk futbolu son 15 yılda her yıl biraz daha geriye gitmiş. Şu meşhur Einstein'ın sözü var ya; 'Aynı şeyleri tekrarlayarak, farklı sonuçlar beklemek aptallıktır' diye. Onun için aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almak mümkün değil. Onun için farklı şeyler yapmamız lazım. Ama bunun da dezavantajı şu; şimdi eğer aynı şeyleri yaparsanız sizi hiç kimse eleştirmiyor. Aynı şey rutin devam ediyor. Klasik devam ediyor. Biz de yeni şeyler yapmak istiyoruz. Risk alıyoruz. Diyelim ki, 10 tane iş yaptınız, 9'u doğru olup bir tanesi yanlış olunca, herkes o bir taneyi alıyor, yerden yere vuruyor. Zaten genel bir şey, yanlış bakış açısı var. Bu bakış açısını, şimdi Süper Lig'de her sene bir tane takım şampiyon olacak. Şu andaki şeye göre de dört tane takım küme düşecek. Kendi içerisinde bir rekabet var. Bir kısmı işte dört takım, beş takım, üç takım neyse şampiyonluğa oynuyor. İşte yedi takım, sekiz takım, on takım da küme düşmemek için oynuyor. Bu şimdi bu kendi içindeki rekabeti, bunlar kendi içinde yapmıyorlar. Devamlı bir günah keçisi arıyorlar. Bunu da sahibi olmayan, taraftarı olmayan MHK, hakemler ve federasyon. İyi de yapsa, kötü de yapsa maalesef böyle çok büyük bir sıkıntılı bir şey var. Çünkü kulüpler kendi taraftarlarına şirin gözükmek için böyle bir olgu içerisine giriyorlar'' diye konuştu.