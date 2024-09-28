Buz dağının altı karanlık: Süper Lig ekipleri bol keseden dağıttı

Süper Lig’de bu sezon 19 kulüp mücadele ediyor. Özellikle büyük kulüplerin mali kongrelerinde ve divan toplantılarında açıklanan borç rakamları dudak uçuklatırken, kulüpler harcamalardan, fahiş bonservislerden ve maaşlardan vazgeçmiyor. Yabancı sayısı bu sezon normal şartlarda 12 ile sınırlandırılacakken, kulüplerin ortak talebi ile bu sayı 14’e yükseldi. Önceki sezonlarda kadrolarında daha fazla yabancı oyuncu bulunduran kulüplerin bazıları sözleşmelerden çıkamazken, bazıları da zararı göze alıp büyük revizyonlara gittiler. Süper Lig kulüpleri 2024-25 sezonu için yaz transfer döneminde tam 107 yabancı futbolcu transfer etti. 52 de yerli ismi kadrolarına katan kulüpler, bu dönemde toplam 159 futbolcu takviyesi yaptı.





Rekorlar kırılıyor!





Yıllardır ekonomik darboğazda olan ve borçların yapılandırılması konusunda uzun uğraşlardan sonra kamu bankaları dahil yüklüce krediler kullanan kulüpler, milyarlarca TL faiz yükleri olmasına rağmen, bu yaz döneminde bonservis rekorları kırdı. Fenerbahçe, Faslı golcü En-Nesyri için 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ile Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesini yaptı. Yine Galatasaray, Gabriel Sara’ya 18 milyon Euro ödeyerek kendi tarihinin rekorunu kırmış oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, transfer döneminde 5 oyuncu için toplamda 61 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Kadrosunu 13 isimle takviye eden Trabzonspor, transfer döneminde bonservis bedeli ve kiralama için toplamda 19 milyon 670 bin Euro ödeme yaptı. Geçen sezonun devre arasında kendi tarihinin rekorunu kırarak Musrati ve Muçi’ye 21 milyon Euro bonservis ödeyen Beşiktaş ise, bu sezon yaptığı flaş transferlerde Immobile ve Rafa Silva’ya 6’şar milyon Euro yıllık maaş taahhüdü yaptı.





DÖRT BÜYÜK KULÜBÜN KADROSUNDAKİ YABANCILARIN SEZONLUK MALİYETİ 342 MİLYON EURO













Rakamlar muamma





Bu rakamlar sadece Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirilen... Büyük kulüpler kiralama bedellerinden tutun, menajerlik ücretlerinden imza paralarına kadar birçok rakamı şeffaf olarak kamuoyuyla paylaşmazken, 4 büyük kulübün dışındaki kulüplerde ise durum koca bir bilinmezlik. Kamuoyuyla paylaşılmayan ya da gerçeğin ötesinde bildirilen rakamlar, ortada olmayan ve ulaşılamayan maaşlar, bilinmeyen menajerlik ücretleri, açıklanmayan kiralama ücretleri ve imza paraları... Liste böyle uzayıp gidiyor. 4 büyükler dışındaki kulüplerin şu an kadrolarında bulunan yabancı oyuncular için toplam ödedikleri bonservis ücreti transfermarkt.com.tr verilerine göre 40 milyon 460 bin Euro.

SÜPER LİG'DEKİ 19 KULÜBÜN TAKIMDAKİ YABANCILARA ÖDEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ 256 MİLYON EURO

Büyük zarara yol açıyor





Tabii bu rakam buz dağının sadece görünen yüzü. Kulüplerin yabancı oyunculara ödediği maaşlar ise yine kocaman bir bilinmezlik olarak karşımıza çıkıyor... Rakamlar açıklanmadığı gibi, gerçek rakamlara ulaşma şansı ise neredeyse hiç bulunmuyor. Bu durum, Türk futbolunda şeffaflığı ortadan kaldırdığı gibi kayıt dışı bir düzeni teşvik ediyor. Bu durumda vergi konusunda ciddi zararlar yaşanırken, hem Türk futbol ekonomisi, hem ülke ekonomisi bu durumdan ciddi zarar görüyor. Türkiye Futbol Federasyonu çok uzun yıllardır bu durumlara göz yumarken, birçok kulübümüz UEFA tarafından cezalandırılıyor. Sadece bu sezon 3 Süper Lig kulübünün transfer yasağı bulunuyor. Gelinen nokta Türk futbolunda kulüplerin borç batağını daha da derinleştirirken, imaj olarak da ülkenin futbol prestijini aşağı çekiyor.











