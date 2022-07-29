Çağdaş Atan: "Beşiktaş’ın güçlü oldukları yanları var ama zaafları da var"

Kayserispor, Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda karşılaşacakları Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

"Ciddi transfer yaptılar"

Antrenmanı takip eden gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Çağdaş Atan, Beşiktaş’ın zaaflarından faydalanmak istediklerini söyledi. Atan, "Heyecanlıyız açıkçası, zor bir fikstürle başlayacağız. Takımızı hazır görüyorum. İyi hazırlık maçları oynadık, bizim için iyi veriler aldık. İlk rakibimiz Beşiktaş. Ciddi transfer yaptılar ama sahanın içerisinde organizasyon anlamında sıkıntıları olduğunu görüyoruz. Çok güçlü oldukları yanlar var ama zaafları da var. Bu zaafları maksimum seviyede kullanmak istiyoruz. Geçen seneden kalan olumsuz anlamdaki alışkanlıklarımızı da pozitif hale getirmeye çalıştık kamp süresince. Artık maç haftasına girdik, heyecanlıyız. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi işler yapacağımızı, iyi oyunlar çıkaracağımızı hayal ediyorum. Umarım öyle olur" diye konuştu.

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"Fikstürümüz gerçekten çok zor"

Ligin ilk 10 haftasında zorlu rakiplerle oynayacaklarının altını çizen genç teknik adam, "İlk 10 hafta olarak düşünüyoruz. Fikstürümüz gerçekten çok zor. Bu sene en büyük şanssızlığımız bu. Tabii ki bu takımların hepsiyle oynayacağız ama ilk 10 haftada 5 tane şampiyonluğa oynayan takımla oynuyoruz. Şu an açıkçası bir puan hesaplaması yapmadık. Tabii gönlümüzden geçen bir rakam var. Önce bir oyunu görelim, ne kadar iyi oynuyoruz. Ondan sonra kendimize puan ve sıra hedefi koyabiliriz. Ama bu seneki en temel amaç sezonu güvenli bir şekilde tamamlamak" ifadelerini kullandı.