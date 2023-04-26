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Spor

Çağlar Söyüncü imza atmaya hazırlanıyor: Yeni takımı belli oldu

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Milli stoper Atletico Madrid ile anlaştı.

18:53 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Çağlar Söyüncü takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız stoper bu sezon takımında yalnızca 7 maçta forma giydi.

Yeni takımı belli oldu

İtalyan gazeteci Fabrizo Romano sosyal medya hesabından paylaştığı haberde milli stoperin İspanyol devi Atletico Madrid ile anlaştığını yazdı. İtalyan gazeteciye göre Çağlar ile Atletico Madrid 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak. Çağlar Söyüncü 2018-2019 yılı başında Alman ekibi Freiburg'dan Leicester City'e transfer olmuştu.




#Çağlar Söyüncü
#Atletico Madrid
#Leicester City
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