Caner Erkin: "Galatasaray'dayken bile Fenerbahçeliyim dedim"

Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmak üzere Ülker Stadı’na geldi.
13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"Vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim"
- "İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. 'Haklıydık, kazandık' yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim."
"Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım"
- "Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş ve Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."