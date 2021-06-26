Spor Caner Erkin "Galatasaraydayken bile Fenerbahçeliyim dedim"
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Caner Erkin: "Galatasaray'dayken bile Fenerbahçeliyim dedim"

Uzun yıllar sarı-lacivertli kulübe hizmet etmek istediğini söyleyen Caner Erkin, "Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım. Beşiktaş ve Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin: Galatasaraydayken bile Fenerbahçeliyim dedim
Caner Erkin Fenerbahçe'deki kongrede oyunu kullandı.

Fenerbahçe forması giyen Caner Erkin, sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen başkanlık seçiminde oy kullanmak üzere Ülker Stadı’na geldi.

13 numaralı sandıkta oyunu kullanan Erkin, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim"


  • "İnşallah hayırlısı olur. İnşallah başkanımız uzun süreler daha burada olur. 'Haklıydık, kazandık' yazısını okudum. Ben de buradaydım, ufak bir ayrılık oldu. Ancak uzun yıllar vücudum el verdiği sürece Fenerbahçe'ye hizmet edeceğim."

"Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım"


  • "Galatasaray'da oynarken bile Fenerbahçeli olduğumu söyledim. Sünnet olurken bir videom vardı, onu bir ay sonra paylaşacağım. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Diğer kulüplerde böyle bir şey hissetmedim. Ölene kadar Fenerbahçeli olacağım. Fenerbahçelilik çok farklı. Beşiktaş ve Galatasaray'a da saygım var ama Fenerbahçe hep kalbimde olacak. Fenerbahçelilik zordur. Herkes karşımızda olabilir. Biz sonuna kadar savaşacağız."
Caner Erkin Galatasaray formasıyla 30 maça çıkmıştı.
Caner Erkin Galatasaray formasıyla 30 maça çıkmıştı.


Caner Erkin 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.
Caner Erkin 2016-17 sezonunda Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamıştı.

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