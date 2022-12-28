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CANLI | Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CANLI | Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçı canlı izle, kaç kaç?
CANLI | Fatih Karagümrük-Trabzonspor canlı izle, kaç kaç?

Süper Lig’de 16. haftada Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük, Trabzonspor’u konuk edecek.

Saat 20.00’de başlayacak mücadele beINSPORTS1’den canlı yayınlanacak. Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı maçta Serkan Ok ve Samet Çiçek yardımcılıklarını yapacak.

Mücadelenin VAR Hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR’ı Koray Gençerler olacak.

Fatih Karagümrük-Trabzonspor 11’leri belli oldu

  • Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya
  • Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez

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