CANLI | Fatih Karagümrük-Trabzonspor

Süper Lig’de 16. haftada Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük, Trabzonspor’u konuk edecek.
Saat 20.00’de başlayacak mücadele beINSPORTS1’den canlı yayınlanacak. Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı maçta Serkan Ok ve Samet Çiçek yardımcılıklarını yapacak.
Mücadelenin VAR Hakemi Mete Kalkavan olurken, AVAR’ı Koray Gençerler olacak.
Fatih Karagümrük-Trabzonspor 11’leri belli oldu
- Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Baniya
- Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Maxi Gomez