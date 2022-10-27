CANLI | Fiorentina-Başakşehir

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 47. kez sahne olacak.
Temsilcimiz, Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.
- Fiorentina-Başakşehir maçının 11'leri;
Fiorentina;
- Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic, Saponara
Medipol Başakşehir;
- Muhammed Şengezer, Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Münir, Okaka