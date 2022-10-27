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CANLI | Fiorentina-Başakşehir

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, İtalyan ekibi Fiorentina ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Fiorentina-Başakşehir maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Fiorentina-Başakşehir

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi A Grubu beşinci haftasında İtalya temsilcisi Fiorentina'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 47. kez sahne olacak.

Temsilcimiz, Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında çıktığı 10 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 7 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

  • Fiorentina-Başakşehir maçının 11'leri;

Fiorentina;

  • Gollini, Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic, Barak, Amrabat, Mandragora, Kouame, Jovic, Saponara

Medipol Başakşehir;

  • Muhammed Şengezer, Caiçara, Leo Duarte, Ndayishimiye, Lima, Aleksic, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Münir, Okaka
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