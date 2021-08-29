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Galatasaray sonunu getiremedi

Galatasaray, iki farklı öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar böylece bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı skor: Kasımpaşa-Galatasaray maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
Galatasaraylı futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini 32. dakikada Cicaldau ve 38. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların yeni transferi Morutan, Cicaldau'nun golünde asisti yapan isim oldu.

Kasımpaşa'ya puanı getiren golleri 45+2. dakikada Jorgensen ve 66. dakikada Umut Bozok attı.

  • Galatasaray bu sonuçla puanını 7'ye, Kasımpaşa ise 5'e yükseltti.

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