Galatasaray sonunu getiremedi

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Galatasaray'ın gollerini 32. dakikada Cicaldau ve 38. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların yeni transferi Morutan, Cicaldau'nun golünde asisti yapan isim oldu.
Kasımpaşa'ya puanı getiren golleri 45+2. dakikada Jorgensen ve 66. dakikada Umut Bozok attı.
- Galatasaray bu sonuçla puanını 7'ye, Kasımpaşa ise 5'e yükseltti.