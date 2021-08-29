Galatasaray sonunu getiremedi

Marius Sumudica kovulduğu kulübü Cluj'un antrenmanına alınmadı

UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Cluj'da görevine son verilen Teknik Direktör Marius Sumudica, takımının bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı.



Bir dönem ülkemizde Kayserispor ve Gaziantep FK'yı da çalıştıran Sumudica, son olarak görev yaptığı Rizespor'dan 4 Mart'ta ayrılmıştı.

